Płońsk: Burmistrz przekazał merowi Tarnopola na Ukrainie wyrazy solidarności i deklarację pomocy

Burmistrz Płońska (Mazowieckie) Andrzej Pietrasik przesłał w czwartek do Serhija Nadała, mera Tarnopola, miasta partnerskiego, wyrazy solidarności i deklarację gotowości do pomocy dla tamtejszego samorządu oraz mieszkańców w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Na piątek planowana jest nadzwyczajna sesja płońskich radnych poświęcona sytuacji na Ukrainie - przekazał w czwartek PAP rzecznik tamtejszego Urzędu Miasta Filip Przedpełski. Jak zaznaczył, miasto to wskazało miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy, w tym m.in. w hotelach.

"Bezprecedensowa militarna agresja Rosji stanowi wyraźne naruszenie prawa międzynarodowego, a także jest zamachem na podstawowe wartości humanitarne" - napisał burmistrz Płońska do mera Tarnopola po ataku wojsk rosyjskich na ukraińskie miasta. Tarnopol jest miastem partnerskim Płońska od 2017 r.

Pietrasik podkreślił, że mieszkańcy Ukrainy, mając pełne prawo do wolności, suwerenności i niepodległości, mają także "prawo dążyć do budowy państwa opartego o fundamentalne wartości ważne dla nowoczesnych europejskich wspólnot, a przede wszystkim mają prawo do bezpieczeństwa".

"Żadne obce państwo nie ma prawa w wartości te ingerować, ani zakłócać demokratycznych procesów samostanowienia. Dlatego też, wraz z Radą Miejską w Płońsku stanowczo potępiamy militarną napaść Rosji na Ukrainę, stanowiącą naruszenie podstawowych praw człowieka" - oświadczył Pietrasik.

W piśmie przesłanym do mera Tarnopola zaznaczył, że mieszkańcy tego ukraińskiego miasta partnerskiego nie są w tej kryzysowej sytuacji sami, a miasto Płońsk jest gotowe w miarę możliwości do niesienia pomocy sąsiadom i przyjaciołom z Ukrainy. "Jest to moralny obowiązek nas wszystkich" - podkreślił Pietrasik.

Jak przekazał rzecznik płońskiego Urzędu Miasta, pismo do mera Nadała zostało wysłane w czwartek przed południem mailem. "Czekamy teraz na odpowiedź z Tarnopola, w tym w sprawie oczekiwanej pomocy. Wiemy jednak, że są tam problemy z internetem" - powiedział PAP Przedpełski.

Jednocześnie poinformował, że już wcześniej na prośbę wojewody mazowieckiego płoński samorząd wskazał miejsca do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, którzy chcieliby znaleźć schronienie na terytorium Polski. "To cztery hotele w naszym mieście i jeden hostel, w sumie potencjalnych około dwustu miejsc dla uchodźców. Wskazaliśmy też stołówki szkolne, jako miejsca wyżywienia" - dodał Przedpełski.

Podkreślił zarazem, że płoński samorząd otrzymuje deklaracje o chęci udostępnienia mieszkań i przyjęcia tam uchodźców z Ukrainy.

W piątek wieczorem na nadzwyczajnej sesji w związku z sytuacją na Ukrainie mają zebrać się radni Płońska. Będą oni rozpatrywać projekt specjalnej uchwały potępiającej agresję Rosji wraz apelem do wspólnoty międzynarodowej o pomoc dla Ukraińców.

"W imieniu mieszkańców Płońska zdecydowanie potępiamy bezprecedensową i haniebną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" - napisano w projekcie uchwały płońskich radnych. Podkreślono też solidarność z mieszkańcami całej Ukrainy, a w szczególności zaprzyjaźnionych z Płońskiem miast, partnerskiego Tarnopola, ale też Bachczysaraju, Równego i Kowla.

"Apelujemy do europejskiej wspólnoty samorządowej, państw należących do Unii Europejskiej i NATO, a także do wszystkich ludzi dobrej woli, dla których wolność i pokój stanowią najwyższą wartość, o podjęcie działań mających na celu potępienie agresji Rosji, pokojowe rozwiązanie konfliktu i niesienie pomocy niewinnemu narodowi ukraińskiemu" - brzmi projekt stanowiska płońskich radnych.

Z kolei w sobotę po południu w Płońsku planowany jest przez mieszkańców wiec solidarności z Ukrainą - mają w nim uczestniczyć też Ukraińcy mieszkający w tym mieście i w okolicznych miejscowościach.