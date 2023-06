Płońsk: Transport z darami dla niepełnosprawnych podopiecznych szkoły w Dołbyszu na Ukrainie

Ławki szkolne, plecaki, odzież, żywność i środki medyczne to dary, które trafią wkrótce z Płońska (Mazowieckie) do szkoły z internatem dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi we wsi Dołbysz pod Berdyczowem na Ukrainie. Transport pomocowy wyruszy w drogę w piątek.

Dary dla szkoły w Dołbyszu, gdzie większość z 72 uczniów i podopiecznych w wieku od 7 do 20 lat to Polacy, pochodzą ze zbiórki zorganizowanej przez samorząd Płońska i tamtejsze Stowarzyszenie "Idziemy na Spacer", w którą zaangażowały się też szkoły oraz osoby prywatne, w tym ze Szwecji i z Francji - poinformował w czwartek rzecznik płońskiego Urzędu Miasta Filip Przedpełski.

"Z Płońska do Dołbysza pojadą ławki szkolne, odzież i żywność, które otrzymaliśmy ze Szwecji, a także środki medyczne przekazane z Francji. W obu przypadkach to pomoc prywatnych ofiarodawców. Oprócz tego w transporcie znajdą się też plecaki szkolne, a także materiały budowalne oraz narzędzia do pracy w przyszkolnym ogrodzie" - powiedział PAP Przedpełski.

Jak podkreślił rzecznik płońskiego Urzędu Miasta, będzie to 35 TiR z pomocą humanitarną, który wyjedzie z Płońska na Ukrainę, od początku wojny po rosyjskiej agresji na to państwo w lutym 2022 r.

"Wszystkich transportów pomocowych, które wysłaliśmy dotąd na Ukrainę było około 60. Poza dużymi TiR-ami, były też mniejsze, przewożone busami. Obecny dla szkoły w Dołbyszu, wyruszy w drogę w 30 czerwca" - zaznaczył Przedpełski. Dodał, iż koszty paliwa dla transportu pomocowego, jak poprzednio, pokryje i tym razem płoński Urząd Miasta.

Zbiórka na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi, którzy uczęszczają do szkoły we wsi Dołbysz niedaleko Berdyczowa w obwodzie żytomierskim, została zorganizowana w Płońsku jeszcze w kwietniu. Początkowo planowano, że transport zostanie wysłany w maju. Termin ten przełożono, gdy okazało się, że do zbiórki chcą przyłączyć się prywatni ofiarodawcy z zagranicy.

Pod koniec kwietnia Płońsk i tamtejsze placówki oświatowe, które uczestniczyły w zbiórce, odwiedził ks. Andrzej Mucha z parafii w Dołbyszu, należącej do diecezji kijowsko-żytomierskiej - parafia ta skupia ok. 1100 osób, w większości Polaków.

Jak mówił wówczas PAP ks. Mucha, szkoła z internatem w Dołbyszu dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi znajduje się w trudnym położeniu. "Wojna spowodowała, że do placówki trafiają mniejsze fundusze. Szkoła i internat muszą same organizować sobie wsparcie. Dzięki Bogu, że są ludzie, fundacje, samorządy, które chcą pomóc, bo o własnych siłach byłoby tam trudno sobie radzić" - powiedział wówczas ks. Mucha.

Dotychczas transporty z pomocą humanitarną z Płońska trafiły do Kijowa i partnerskiego miasta Tarnopol, a także do Winnicy, Czernichowa i Berdyczowa, gdzie działa lokalny hub pomocowy, z którego przywożone tam dary przekazywane są następnie do różnych regionów Ukrainy, w tym blisko miejsc, gdzie toczą się działania wojenne.

Właśnie do hubu w Berdyczowie trafił poprzedni wysłany z Płońska transport pomocowy - jak informuje Urząd Miasta -TiR, który wyjechał 26 czerwca, zawiózł tam 16 ton darów, w tym żywność dla ukraińskiego wojska, a także łóżka szpitalne, poduszki, koce i śpiwory oraz materiały budowlane. Transport ten był możliwy dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia "Idziemy Na Spacer".