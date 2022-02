PMM i PZH: w niedzielę na przejściu granicznym Hrebenne – Rawa Ruska przekazanie transportu medycznego dla Ukrainy

Na przejściu granicznym Hrebenne – Rawa Ruska w niedzielę zostanie przekazany transport zawierający środki pierwszej pomocy medycznej, zorganizowany przez Polską Misję Medyczną i Polski Zespół Humanitarny.

Zostanie on odebrane ok. godz. 14.00 przez ukraińskich ratowników ze Stowarzyszenia Ratowników Górskich ROVIN, którzy dostarczą ją do Ukraińskiego Czerwonego Krzyża z Iwano-Frankowska oraz do lwowskiej obrony terytorialnej.

Wciąż prowadzona jest zbiórka finansowa na zakup kolejnego zaopatrzenie medycznego dla Ukrainy.

Oficjalna zbiórka PMM prowadzona jest na Facebooku i na stronie internetowej misji: pmm.org.pl Włączyć się można przekazując darowiznę na zbiórce FB dla Ukrainy https://www.facebook.com/donate/375415624008297/5395474380471879 lub przekazując darowiznę na numer konta Polskiej Misji Medycznej: 62 1240 2294 1111 0000 3718 5444 z dopiskiem "UKRAINA".

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna od 22 lat prowadzi programy humanitarne w najuboższych krajach świata, dostarczając pomoc medyczną do potrzebujących.

Również Polska Akcja Humanitarna rozszerza zakres pomocy humanitarnej w tym kraju. Wsparciem zostaną objęte osoby poszkodowane w wyniku wojny, a także uchodźcy przybywający do Polski.