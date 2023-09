PO: 5 tys. zł bez podatku pozwoli godnie żyć

Kwota wolna od podatku w wysokości 60 tys. zł - to jeden z tzw. konkretów Platformy Obywatelskiej. To pozwoli, który pozwoli emerytom godnie żyć – mówi Joanna Frydrych, posłanka PO w rozmowie na kanale wyborczym WNP.PL .

Emeryci mają dziś bardzo trudną sytuację – podkreślała w studio WNP.PL Joanna Frydrych z Platformy Obywatelskiej.

Do rozmów i debat wyborczych WNP.PL i Portal Samorządowy zapraszają przedstawicieli najważniejszych ugrupowań na polskiej scenie politycznej.

Rozmowy są dostępne na kanale wyborczym w portalu YouTube.

Platforma Obywatelska proponuje podwoić kwotę wolną od podatku. Jeśli partia dojdzie do władzy, to wzrosłaby ona z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł. Na zmianie skorzystałyby osoby zarabiające do 5 tys. zł brutto, także emeryci.

- Emeryci mają dziś bardzo trudną sytuację. Przede wszystkim nie mają dobrego dostępu do opieki zdrowotnej. 5 tys. zł bez podatku to odpowiedź na to, by godnie żyć – podkreślała Joanna Frydrych, posłanka PO.

Pełną rozmowę z Joanną Frydrych można zobaczyć tu:

Rozmowa w studio WNP.PL i Portalu Samorządowego poświęcona była także trudnej sytuacji demograficznej Polski. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 r. liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o 141 tys. w stosunku do 2021 r.

W dodatku w minionym roku w całym kraju odnotowano najmniej urodzeń w okresie powojennym.

- Może okazać się, że bieżący rok będzie rekordowy, jeśli chodzi o niską liczbę urodzeń, z roku na rok spada ich liczba. Przez ostatnie osiem lat, kiedy rządziła ekipa Zjednoczonej Prawicy, w tym zakresie nie zrobiono nic – mówiła posłanka.

W prezentowanym przez PO programie wyborczym najwyższe miejsce zajmuje kwestia finansowania in vitro. PO chce przeznaczyć na ten cel nie mniej niż 500 mln zł.

– Jeśli chodzi o kwestie samej demografii, to dziś mnóstwo par boryka się z problemem bezpłodności. Za rządów Platformy Obywatelskiej z programu finansowania in vitro z budżetu państwa urodziło się ponad 22 tys. dzieci – argumentowała posłanka.

I dodała: - Opieka okołoporodowa, urlopy, dostęp do przedszkoli, do mieszkań - to wszystko wpływa na poprawę demografii. A przede wszystkim mówimy o stabilizacji dla kobiet, przewidywalności, dostępie do badań prenatalnych to może poprawić demografię i wpływa na rynek pracy.