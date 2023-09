PO chce podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł

Polak umie sobie poradzić, ale to nie znaczy, że gospodarka jest w dobrym stanie – mówiła w czasie debaty wyborczej Mirosława Nykiel (PO). W dyskusji o gospodarce uczestniczyli też Urszula Nowogórska (PSL), Wojciech Szarama (PiS) i Katarzyna Suchańska (Bezpartyjni Samorządowcy).

Trzeba zmienić rząd, by odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy – uważa opozycja.

- Przewrócimy system prawny do właściwego poziomu i odblokujemy pieniądze. PiS kłóci się z Unią Europejską o rzeczy, które cały cywilizowany świat szanuje. Nie wolno karać w ten sposób Polaków, bo 700 miliardów złotych to jest potężna kwota, którą władza zabrała Polakom. My to odblokujemy – deklarowała Mirosława Nykiel, posłanka Platformy Obywatelskiej w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL.

Uczestniczka debaty w studio WNP.PL podkreślała konieczność stabilizacji prawa, by uniemożliwić zmienianie przepisów kilka razy w ciągu roku. Jak podkreślała, chodzi o właściwie tratowanie przedsiębiorców.

Oceniając sytuację gospodarczą, zaznaczyła też destrukcyjny wpływ inflacji, której wysokość wynosi – według wstępnych szacunków 10,1 proc.

- Polacy jakoś sobie radzą. Wynika to właśnie z wrodzonej przedsiębiorczości Polaków. Nieraz w historii byliśmy w bardzo trudnych sytuacjach, a Polak zawsze umie sobie poradzić, ale to nie oznacza, że jest dobrze z polską gospodarką – tłumaczyła Nykiel.

Posłanka zadeklarowała też konieczność podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł.

- To ogromnie ważne (…), ludzie muszą mieć pracę. Ale ta praca musi się opłacać i my chcemy o to zadbać, bo nie ma pracowników. Wiele firm polskich i zagranicznych, które działają na naszych rynkach, szuka wykwalifikowanych kadr, a przecież mamy zdolnych ludzi, którzy robią karierę za granicą. Praca będzie opłacała się w Polsce, nie trzeba będzie wyjeżdżać – mówiła podczas debaty.