PO deklaruje wolę silniejszej integracji z UE

Poprawka do konstytucji, utrudniająca wyjście z UE, stworzenie Legionu Europejskiego, dołączenie Polski do Prokuratury Europejskiej, przywrócenie MSZ odpowiedzialności za sprawy unijne - postuluje Platforma Obywatelska w deklaracji "Polska europejska".

"Platforma Obywatelska zrodziła się 20 lat temu między innymi z marzenia o silnej Polsce w zjednoczonej Europie. Unia Europejska nie jest skończoną całością daną raz na zawsze - to proces. Nie stoi w miejscu. Musi wprowadzać reformy, aby sprostać nowym okolicznościom i nowym wyzwaniom - zdrowotnym, gospodarczym, demograficznym, a nawet militarnym. Unia będzie się zmieniać. A Polska musi być w tę przemiany aktywnie zaangażowana. Dzięki ciężkiej pracy milionów Polaków jesteśmy obecnie piątą największą gospodarką w Unii Europejskiej" - czytamy w przyjętej deklaracji.

"Ale polityka obecnego rządu nie daje nadziei na odzyskanie na arenie europejskiej wpływów odpowiednich do naszego potencjału i ambicji. Gorzej, stwarza zagrożenie, że Polska na trwale znajdzie się na marginesie lub w ogóle poza Wspólnotą. Kiedy znani politycy obozu rządzącego przekonują, że obecność w Unii przynosi Polsce straty, kiedy wskazują datę referendum w sprawie polexitu, kiedy przewodniczący klubu parlamentarnego partii rządzącej chce wzorem Brytyjczyków szukać +drastycznych rozwiązań+, kiedy wreszcie prezes PiS wybiera izolacjonizm - Platforma Obywatelska nie może biernie oczekiwać na nadchodzącą katastrofę" - głosi deklaracja.

PO deklaruje, że będzie robić wszystko dla zabezpieczenia mocnej pozycji Polski w Unii Europejskiej, a by tego dokonać, po zwycięstwie wyborczym Platforma zrealizuje kilka konkretnych postulatów.

Jest to poprawka do konstytucji przewidująca, że do wypowiedzenia umowy międzynarodowej potrzeba 2/3 głosów w Sejmie i w Senacie.

Ponadto PO chce utworzenia Legionu Europejskiego, złożonego z ochotników unijnych sił zbrojnych, a także dołączenia Polski do Prokuratury Europejskiej.

Wśród postulatów jest też "przywrócenie Nagrody Solidarności, wręczanej za wybitne działania na rzecz ochrony demokracji i wolności obywatelskich w krajach autorytarnych" oraz przywrócenie uprawnień do koordynowania polityki unijnej MSZ-owi.

"Deklaracja to pokłosie wspólnego niedzielnego wystąpienia Donalda Tuska z Radosławem Sikorskim. To poważne postulaty, jak przywrócić pozycję międzynarodową Polski, jak sprawić, żeby głos Polski liczył się na świecie i w Europie. To są też konkretne działania, które zalecamy obecnemu rządowi, ale jak ich nie podejmie, wdrożymy je w życie, gdy po wyborach będziemy tworzyć polska politykę zagraniczną" - powiedział PAP rzecznik PO Jan Grabiec.

B. premier Donald Tusk uczestniczył w niedzielę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w debacie z b. szefem MSZ, europosłem Radosławem Sikorskim o miejscu Polski w Europie.