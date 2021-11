PO oczekuje wystąpień Morawieckiego w sprawie pandemii i Kaczyńskiego w sprawie Mejzy

Będziemy oczekiwali, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu premier Mateusz Morawiecki przedstawi plan walki z pandemią, a wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński powie, jakie działania służby podjęły, by sprawdzić Łukasza Mejzę - powiedział w poniedziałek rzecznik PO Jan Grabiec.

Postulaty te, dodał, szef klubu KO Borys Budka przedstawi podczas poniedziałkowego spotkania u premiera.

Na poniedziałkowe popołudnie premier zaprosił przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Rzecznik rządu Piotr Müller napisał na Twitterze, że "sytuacja geopolityczna jest niezwykle trudna, potwierdzają to konkluzje z rozmów z przywódcami europejskimi, z którymi spotkał się premier" i w związku z tymi zagrożeniami odbędzie się spotkanie z klubami i kołami parlamentarnymi.

Rzecznik PO powiedział dziennikarzom, że na spotkanie idą szef klubu KO Borys Budka i wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak.

"Premier bardzo rzadko spotyka się z opozycją, dlatego mamy niepowtarzalną okazję, żeby nie tylko porozmawiać o sytuacji za naszą wschodnią granicą, ale o kluczowych sprawach, które bulwersują dzisiaj Polaków" - powiedział Grabiec.

"Po pierwsze będziemy oczekiwać, że premier Mateusz Morawiecki przedstawi jutro w Sejmie informacje na temat planu działań rządu wobec pandemii, zwłaszcza w związku z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa" - powiedział rzecznik.

"Po drugie, oczekujemy przedstawienia przez wicepremiera ds. bezpieczeństwa, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego informacji na temat ustaleń służb, które przed powołaniem wiceministra Łukasza Mejzy miały obowiązek zbadać szczegółowo jego przeszłość, jaki jest wynik tego badania i jakie kroki zamierza podjąć wicepremier w związku z powołaniem na wiceministra osoby skompromitowanej w przeszłości" - dodał Grabiec.

Wirtualna Polska napisała w ubiegłą środę, że Mejza - obecnie wiceminister sportu i turystyki - założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych m.in. na raka, Alzheimera, Parkinsona. Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów a także opiekunów dzieci, o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak - tak w Polsce, jak i na całym świecie - uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne. Według wp.pl, interes Mejzy nie wypalił, a pacjenci i ich rodziny zostali oszukani.

Premier Morawiecki powiedział w poniedziałek, że "sytuacja na pewno będzie teraz przedmiotem bardzo szczegółowych wyjaśnień, związanych z weryfikacją tego, co zostało podane i sprawdzeniem, czy są to fakty, czy są to manipulacje".

W związku z publikacją wp.pl Mejza zapowiedział, że treść artykułu będzie przedmiotem postępowań sądowych, oraz że podjął kroki prawne, mające na celu ochronę jego dobrego imienia i reputacji.

Mejza zasiada w Sejmie od marca tego roku, kiedy to objął mandat po zmarłej posłance KP-PSL Jolancie Fedak. Na listach PSL znalazł się z rekomendacji Kukiz'15, z którym ludowcy zawiązali porozumienie przed wyborami. Po wejściu do Sejmu Mejza nie przystąpił do klubu Koalicji Polskiej-PSL i pozostał niezrzeszony. Wiceministrem sportu jest od października - objął funkcję z rekomendacji Partii Republikańskiej.