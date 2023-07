Po rekordowym sezonie Teatr Zagłębia przygotowuje się do rozbudowy

Blisko 49 tys. widzów zgromadziły w minionym sezonie spektakle Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Nowy sezon, w którym wydarzeniem będzie m.in. wrześniowa premiera „Tajemniczego ogrodu”, ma być ostatnim przed zaplanowaną na kolejne trzy lata modernizacją i rozbudową siedziby placówki.

Prowadzony przez samorząd Sosnowca teatr - jedyny teatr dramatyczny w Zagłębiu Dąbrowskim - działa w zabytkowym budynku z końca XIX wieku. Powstał jeszcze zanim Sosnowiec uzyskał prawa miejskie. Gotowy jest projekt nowej siedziby, której budowa - po dopięciu wszystkich formalności oraz finansowania - powinna rozpocząć się jesienią przyszłego roku.

"Liczymy na finansowanie z trzech źródeł: miejskich, unijnych i ministerialnych. Do listopada tego roku chcielibyśmy zamknąć etap projektowania i budżetowania oraz rozpocząć przygotowania do ogłoszenia - najdalej w połowie przyszłego roku - przetargu na wykonawcę obiektu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jesienią 2024 r. moglibyśmy wbić pierwszą łopatę na placu budowy" - mówi dyrektor teatru Iwona Woźniak.

W nowej siedzibie znajdzie się sala na 400 osób, z możliwością dowolnego aranżowania układu widowni (np. tak, by scena była pośrodku sali) oraz podziału na dwie mniejsze sceny, do przedstawień kameralnych, monodramów czy recitali. Będą też pracownie i sale do prowadzenia warsztatów. Dotychczasowa scena, z widownią na 300 osób, pozostanie sceną klasyczną.

Rozbudowa potrwa trzy lata. "W tym czasie teatr nie zaprzestanie działalności. Rozmawiamy z Miastem na temat zastępczej sceny, będziemy też prezentować nasze spektakle gościnnie, na różnych scenach nie tylko w regionie, ale w całej Polsce" - zapowiada dyrektor artystyczny sosnowieckiego teatru Jacek Jabrzyk.

W minionym sezonie zespół Teatru Zagłębia zagrał 254 spektakle, prezentując blisko 49-tysięcznej publiczności 24 tytuły. Największą publiczność zgromadził familijny spektakl "Opowieść wigilijna", którą obejrzało ponad 6 tys. widzów. W repertuarze teatru są zarówno spektakle dla dzieci i młodzieży (także lektury szkolne), przedstawienia rozrywkowe, jak i ambitne propozycje, w tym spektakle poświęcone historii lokalnej. Olbrzymim powodzeniem w minionym sezonie cieszyła się sztuka poświęcona Środuli - dzielnicy Sosnowca.

"Nurt historii lokalnych, opowiadających o Sosnowcu, o Zagłębiu, o ludziach stąd, jest i będzie coraz bardziej obecny w repertuarze. Przykładem z minionego sezonu jest spektakl +Środula. Krajobraz Mausa+, który odbił się szerokim echem nie tylko w Sosnowcu, ale i w Polsce. To historia bardzo ważna, niełatwa, przez długie lata przemilczana" - tłumaczy Jacek Jabrzyk.

Spektaklom opowiadającym lokalną historię towarzyszy w sosnowieckim teatrze wiele wydarzeń - cieszące się olbrzymim zainteresowaniem spacery historyczne, wykłady czy warsztaty. "Chcemy, by nasz teatr był otwarty - przyjmował różnych widzów i proponował różne doświadczenia, nie tylko na widowni, ale także poza nią" - tłumaczy dyr. Iwona Woźniak. Przykładem takiej aktywności są też działające w dwóch sosnowieckich liceach klasy teatralne, którym patronuje Teatr Zagłębia.

Sosnowiecki teatr stawia na różnorodny repertuar, skierowany do szerokiej widowni. "Nasze wybory repertuarowe i artystyczne warunkuje potrzeba zaspokojenia oczekiwań różnych widzów. Stąd propozycje skierowane do dzieci i młodzieży, w tym lektury szkolne, spektakle familijne, klasyka, ale i ambitne współczesne przedstawienia komentujące rzeczywistość" - powiedział Jacek Jabrzyk.

Przykładem społecznego zaangażowania Teatru Zagłębia jest znakomicie przyjęty (m.in. na majowym prestiżowym festiwalu w Berlinie) spektakl "Czuję do ciebie miętę", przygotowany przez dwie ukraińskie aktorki, odbywające w Sosnowcu rezydencję dzięki wsparciu Instytutu Teatralnego. Natomiast na listopad zaplanowano premierę poetyckiego przedstawienia "Morze zostanie", przygotowywaną przez kolejnego rezydenta - reżysera Konstantego Wasiukowa z Charkowa.

Pierwszą premierą nowego sezonu będzie "Tajemniczy Ogród", przygotowywany we współpracy z organizatorami prestiżowego festiwalu Warszawska Jesień. Przedstawienie reżyseruje Justyna Sobczyk, twórczyni warszawskiego Teatru 21 (gdzie występują m.in. osoby z niepełnosprawnościami), laureatka "Paszportu Polityki". Ważną rolę w przedstawieniu pełni muzyka, napisana przez Wojciecha Błażejczyka. Premierę zaplanowano 23 września w stolicy podczas Warszawskiej Jesieni; w Sosnowcu widzowie zobaczą spektakl tydzień później.

W "Tajemniczym ogrodzie" wystąpi m.in. tancerka poruszająca się na wózku inwalidzkim. Sosnowiecki teatr - jak podkreślają jego szefowie - stawia na działania umożliwiające pełny udział widzów niepełnosprawnych w spektaklach i innych wydarzeniach. W ramach projektu "Scena dostępna" już sześć przedstawień zyskało tłumaczenie na język migowy, przygotowano też audiodeskrypcję i napisy.

Poza dostosowaniem spektakli, teatr kupił sprzęt ułatwiający obsługę osób z niepełnosprawnościami - pętlę indukcyjną do kasy biletowej, tablicę tyflograficzną, zestawy do audiodeskrypcji, piktogramy, monitory do wyświetlania napisów oraz monitory do foyer. Powstał również zapoznający niepełnosprawnych widzów z teatrem "Przedprzewodnik" opracowany wraz ze specjalistami z Fundacji Siódmy Zmysł.