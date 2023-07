PO: rządy PiS to rządy gigantycznego skoku na pieniądze publiczne

Po ośmiu latach rządu PiS możemy powiedzieć, że to są rządy gigantycznego skoku na pieniądze publiczne, złodziejstwa, korupcji i masowego wyprowadzania pieniędzy ze spółek skarbu państwa - mówił w środę Marcin Kierwiński (PO). To "obłuda i hipokryzja" ze strony PO - odpowiada rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Politycy Koalicji Obywatelskiej odsłonili w środę na Placu Pięciu Rogów w Warszawie wystawę w ramach akcji "Aleja Milionerów PiS".

"To jest aleja pokazująca rozpasanie tej władzy, pokazująca, jak bardzo ta władza dorabia się na zwykłych Polakach. To aleja, która pokazuje cynizm i hipokryzję ludzi związanych z PiS-em" - mówił na konferencji prasowej sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. "Będziemy z tą wystawą wszędzie, nawet w najmniejszej miejscowości, żeby pokazać Polakom, dlaczego bankrutują i cierpią" - zapowiedział poseł.

Jak dodał, obecna władza nie rozwiązuje problemów zwykłych Polaków, zamiast tego zajmuje się "zatrudnianiem swoich rodzin, pociotków i ludzi, którzy mają legitymację PiS-u". Podkreślił, że Polacy cierpią ze względu na rekordową inflację, do której doprowadzili rządzący, "podczas gdy PiS-owcy nominaci wyprowadzają masowo pieniądze z budżetu i spółek Skarbu Państwa". "Chcemy, by Polacy zobaczyli, dlaczego tak naprawdę bankrutują" - zaznaczył.

"Wszyscy pamiętamy, jak w 2015 roku pani premier Beata Szydło mówiła, że rządy, które nadchodzą, to będą rządy pracy, pokory i umiaru. Po ośmiu latach możemy powiedzieć, że to są rządy gigantycznego skoku na pieniądze publiczne, że to są rządy gigantycznego złodziejstwa, gigantycznej korupcji, masowego wyprowadzania pieniędzy ze spółek skarbu państwa" - mówił. Dodał, że są to także rządy "wielkiego pośrednictwa pracy". "Jak masz legitymację PiS, jesteś blisko ucha posła (Jarosława) Kaczyńskiego i innych polityków PiS-u, to możesz liczyć na gigantyczne pieniądze" - powiedział Kierwiński.

"Polaku - ty pracujesz, a oni się bogacą. Z jednej strony Aleja Milionerów PiS, a z drugiej strony ciężko pracujący Polacy. Jedni codziennie harują, by mieć na jedzenie i raty kredytów, a drudzy zajmują się głównie tym, żeby ciągnąć pieniądze i załatwiać partyjne interesy" - mówiła posłanka Aleksandra Gajewska.

Podkreślała, że "PiS-owscy nominaci ociekają kasą na ciepłych państwowych fotelach". "Niektórzy z tych PiS-owskich kolesi są tak obrotni, że zgromadzili już nawet 10 spółek, z których ciągną kasę. Na ich wynagrodzenia Polki i Polacy muszą pracować miesiącami" - podkreśliła. Jej zdaniem ci ludzie powinni stanąć przed ciężko pracującymi Polakami, spojrzeć im w oczy i rozliczyć się z milionów, które gromadzą na swoich kontach.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek pytany przez dziennikarzy w Sejmie o akcję KO, powiedział, że jest to "obłuda i hipokryzja" ze strony PO. "To oni chcą przykryć i spowodować, żeby Polacy zapomnieli o tym, jak wyglądała Polska wtedy, kiedy rządziła PO, jak były drenowane spółki skarbu państwa, które bardzo często były na minusie, albo ich zyski były minimalne, a prezesi i członkowie zarządów, którzy w nich zasiadali zarabiali kilkakrotnie więcej, niż obecnie zarabiają członkowie zarządów spółek skarbu państwa" - podkreślił. "My te zarobki znacząco ograniczyliśmy" - zapewnił.

Akcja KO pt. "Aleja Milionerów PiS" została zainaugurowana w weekend w nadmorskich miejscowościach turystycznych. Politycy KO zapowiadają, że w nadchodzący weekend wystawa trafi do kolejnych miejscowości.