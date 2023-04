PO wyda 30 mln na kampanię

Znamy wyborcze plany Platformy Obywatelskiej. Partia Donalda Tuska chce wydać w kampanii wyborczej 30 milionów złotych – ujawnia w środę "Super Express".

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rzecznik PO Jan Grabiec zdradził "SE" jedno ze źródeł pozyskania potężnych funduszy. "Na kampanię wyborczą zaciągniemy kredyt" - powiedział polityk.

"O tym, że w Platformie Obywatelskiej się nie przelewa wprost mówił niedawno Donald Tusk. I chociaż szczere wyznanie przewodniczącego PO trafiło do serc i kieszeni sympatyków, którzy szybko wpłacili prawie pół miliona złotych, to okazuje się, że to ciągle zdecydowanie za mało" - pisze "SE".

Jan Grabiec powiedział "SE": "Środki, które otrzymujemy z subwencji (20 mln zł rocznie - red.) wystarczają na utrzymanie szkieletu organizacyjnego i na spłatę kredytów po poprzednich wyborach. Zobowiązania są naprawdę duże" - mówił poseł.

Tymczasem, jak wskazuje "SE", "jeszcze większe od zobowiązań PO, są jej ambicje".

"Partia Tuska chce odzyskać utraconą 8 lat temu władzę, a w tym celu planuje wydać na kampanię aż 30 milionów złotych. Skąd pozyskane będą środki, jeżeli dzisiaj z partyjnego konta można podjąć zaledwie około 2 milionów?" - pyta "SE".

"Weźmiemy kredyt" - tłumaczył Jan Grabiec. "To zasadnicza większość kwoty, którą wydamy na dwa miesiące kampanii" - powiedział bliski współpracownik Tuska.