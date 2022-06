PO za wzór stawiają ks. Tischnera i organizują konferencję pod jego patronatem

Politycy Platformy Obywatelskiej za wzór do naśladowania stawiają ks. Józefa Tischnera; 16-17 czerwca organizują konferencję w Łopusznej (Małopolskie), gdzie wychował się autor „Historii filozofii po góralsku”. W spotkaniu ma wziąć udział lider PO Donald Tusk.

Konferencja, które odbędzie się w Tischnerówce, wpisuje się w program wewnętrznych debat Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej i została zaproponowana przez środowisko konserwatywne PO.

Podczas konferencji "Myślenie według Tischnera" o spuściźnie i przesłaniu ks. Tischnera w kontekście polityki rozmawiać będą, oprócz przedstawicieli PO związanych z Małopolską, m.in. publicyści Wojciech Bonowicz, Adam Szostkiewicz, ks. Jacek Siepsiak. 17 czerwca w panelu "Polityka albo służy ludziom, albo staje się zbędna" udział ma wziąć przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk i ks. Mieczysław Puzewicz - delegat metropolity lubelskiego ds. osób wykluczonych.

"Dla nas w Łopusznej, którzy mieliśmy okazję znać Tischnera, jest on osobą dialogu, która bardzo szanowała drugiego człowieka. Takiego go zapamiętamy. Dialog i szacunek do drugiego człowieka - to wartości, których w polityce powinniśmy przestrzegać i o których musimy rozmawiać" - powiedziała wiceprzewodnicząca PO w Małopolsce Weronika Smarduch na konferencji prasowej w sobotę w Krakowie.

Marek Sowa (KO) podkreślił, że Tischner pozostawił dużą spuściznę i należy się do niej dzisiaj odwoływać. "Dla nas ks. prof. Józef Tischner w latach naszej młodości był kierunkowskazem, autorytetem. Dzisiaj jest ogromny deficyt autorytetów" - mówił parlamentarzysta.

Z kolei inny poseł KO Paweł Kowal wspominał, że kiedy w 1994 r. przyjechał na studia do Krakowa, ks. Tischner pomógł mu w znalezieniu pracy - było to mycie tramwajów. Pracę stracił wkrótce po tym, jak zaczął w miejscowej gazecie publikować reportaże o osobach myjących tramwaje. Potem studentowi pomogło utrzymać się stypendium, które otrzymał na uczelni. "Z ks. Tischnerem cały czas współpracowałem, był moim spowiednikiem. Były momenty, kiedy angażował się politycznie, ale najważniejsze, co można o nim powiedzieć, to świadectwo, jakie dawał ludziom. Był szanowany przez wszystkich, cytowany przez papieża w kazaniach. To była potęga intelektu" - powiedział Paweł Kowal.

Przewodniczący klubu radnych KO w Nowym Sączu Leszek Zegzda podkreślił, że ks. Tischner jest patronem wszystkich ruchów obywatelskich, także PO. "Odwołanie się do dziedzictwa tischnerowskiego, to sięganie do swoich korzeni. Potrzebujemy refleksji nad sobą samymi, jacy jesteśmy, jakie są nasze zadania, co zrobiliśmy z polskim dialogiem, z etyką solidarności" - mówił.

Konferencję "Myślenie według Tischnera" organizują PO i klub parlamentarny KO oraz Instytut Obywatelski w Tischnerówce w Łopusznej.

"Ks. Józef Tischner (...) ma przede wszystkim dużo wspólnego z Ewangelią. I to jest wciąż niedościgniony przykład tego, jak należy hierarchizować rzeczywistość, jeżeli się nosi koloratkę. Zawsze powtarzał, że w pierwszej swojej odsłonie jest człowiekiem, w drugiej - filozofem, a dopiero w trzeciej - księdzem. Nie można być dobrym księdzem, jeżeli się nie jest dobrym człowiekiem" - powiedział PAP dyrektor Instytutu Obywatelskiego Jarosław Makowski.

Jak zaznaczył, Tischner zostawił teksty, które - w świecie kłamstwa, nienawiści - nie tracą na ważności. Zdaniem Makowskiego, w dobie drożyzny, nierówności społecznej należałoby sobie przypomnieć "Etykę solidarności", co znaczy słowo "solidarność", co znaczy "jeden drugiego brzemiona ma nosić, jeden z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu".