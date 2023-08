Po zarejestrowaniu komitety wyborcze zbierają podpisy, by zgłosić kandydatów

Po zarejestrowaniu komitety wyborcze zbierają podpisy, by zgłosić listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.

Wykazy podpisów obywateli muszą zawierać datę udzielenia poparcia - to zmiana wprowadzona najnowszą nowelizacją Kodeksu wyborczego, która ma zapobiec fałszowaniu list.

Jeszcze ponad tydzień pozostał na złożenie w Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego - termin mija 28 sierpnia.

Lista kandydatów na posłów powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów.

Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Z kolei zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego.

Najnowsza nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadziła zmianę dotyczącą zbierania podpisów poparcia

Od teraz takie wykazy będą musiały zawierać datę udzielanego poparcia. Dotychczas obowiązkowe było jedynie wpisanie: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL oraz własnoręczne złożenie podpisu przez wyborcę.

Według autorów zmian, wskazanie przez obywatela daty udzielonego poparcia ma zapobiec fałszowaniu list i zbieraniu podpisów przed dozwolonym terminem.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała PAP, że o taką zmianę prawa wielokrotnie wnioskowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Nieprawidłowości na wykazach podpisów obywateli są zgłaszane do prokuratury

Zaznaczyła przy tym, że podpisy pod listami kandydatów oraz kandydaturami są zawsze weryfikowane przez okręgowe komisje wyborcze. Sprawdzana jest nie tylko liczba podpisów, ale też czy podpisy zostały złożone przez wyborców z danego okręgu wyborczego. "Wszystkie dane są weryfikowane, czy są to podpisy istniejących osób, czy nie należą do osób zmarłych" - wskazywała Pietrzak.

Szefowa KBW podkreśliła, że nieprawidłowości na wykazach podpisów obywateli są zgłaszane do prokuratury.

Ponadto sprawdzane jest, czy na listach w wyborach do Sejmu jest co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn oraz czy wszyscy kandydaci spełniają kryterium wieku - kandydatem na posła może być tylko obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów osiągnął wiek 21 lat; w przypadku kandydata na senatora - jest to 30 lat.

Kandydować nie mogą m.in. osoby pozbawione praw publicznych, skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija 6 września.