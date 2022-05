Poboży: będziemy nadal inwestować w infrastrukturę i sprzęt dla straży pożarnej

Tak jak do tej pory będziemy inwestować w infrastrukturę, ale także w nowoczesny sprzęt - zapewnił we wtorek strażaków wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Wskazał, że to główny cel drugiej edycji programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025.

Podsekretarz stanu w MSWiA, który we wtorek uczestniczył w powiatowych obchodach Dniach Strażaka w Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) przypomniał, że uroczystości zbiegają się z 30-leciem Państwowej Straży Pożarnej.

Jak zauważył, przez te trzy dekady strażacy wypełniają swoją służbę z poświęceniem i profesjonalizmem, ale ostatnie dwa lata, to czas absolutnie szczególny. W tym czasie mierzyli się oni ze skutkami pandemii koronawirusa. Wspierali Straż Graniczną na przejściach granicznych, przede wszystkim podczas działań, które były konsekwencją hybrydowego ataku ze strony reżimu Łukaszenki. Pomagali też Grecji i Turcji, które zostały dotknięte bezprecedensowymi w ich najnowszej historii pożarami.

"No i wreszcie po agresji Rosji na Ukrainę, po tej brutalnej, bezwzględnej napaści, od pierwszych dni uczestniczycie w tym ważnym i trudnym procesie, jakim jest pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy" - mówił.

Wiceminister przypomniał, że strażacy pomagają w punktach recepcyjnych i informacyjnych, organizują pomoc związaną z tymczasowym zakwaterowaniem uchodźców i przekazują sprzęt ratowniczo-gaśniczy służbie pożarniczej na Ukrainie.

Poboży ocenił, że kluczowe z punktu widzenia lokalnej społeczności są jednak działania na poziomie powiatu i regionu. Poinformował, że na Warmii i Mazurach w minionym roku straż miała 23 tys. wyjazdów, co stanowi największą liczbę interwencji w historii.

Jak podał, funkcjonariusze z powiatu nidzickiego wyjeżdżali ponad 500 razy, m.in. usuwali skutki uszkodzenia cysterny na drodze ekspresowej S7 czy prowadzili akcję ratowniczą po wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym w Safronce. Przypomniał też, że w Nidzicy funkcjonuje jedyna w województwie specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza wyszkolona w zakresie elektronicznej lokalizacji zasypanych osób.

"Jako wiceminister SWiA zapewniam, że tak jak inwestujemy do tej pory, tak będziemy inwestować zarówno w infrastrukturę, ale także w nowoczesny sprzęt, w tym te najważniejsze, pojazdy ratowniczo-gaśnicze" - oświadczył. Wskazał, że to główny cel drugiej edycji programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025. "W ramach tego 39 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje, a kolejnych 21 mln zł na zakup następnych wysokiej klasy samochodów ratowniczo-gaśniczych. Będę zabiegał o to, żeby z tych środków dla województwa, także i komenda w Nidzicy uzyskała kolejne pojazdy" - mówił.

Dodał, że w tamtym roku do strażaków z woj. warmińsko-mazurskiego trafiło 37 pojazdów, z czego dwa do Nidzicy. Jednocześnie podkreślił, że nowoczesny sprzęt i infrastruktura to nie wszystko, bo najważniejszą siłą i podporą systemu ochrony i dbania o bezpieczeństwo mieszkańców są sami strażacy PSP i OSP.

Wiceminister przypomniał, że przyjęta została ustawa, na podstawie której druhowie ochotnicy otrzymują dodatki emerytalne. Poinformował, że wydano już ponad 50 tys. decyzji o przyznaniu tego świadczenia, w drodze są kolejne, a pierwsze świadczenia ratownicze są już wypłacane.

Podczas uroczystości w Nidzicy wiceszef MSWiA wręczał odznaki za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej, awanse na wyższe stopnie służbowe i medale za zasługi dla pożarnictwa. Zostały również przekazane samochody ratowniczo-gaśnicze dla strażaków PSP i OSP.

Jeszcze we wtorek wiceminister Poboży weźmie też udział w powiatowych obchodach Dniach Strażaka w Szczytnie.