Poboży: gdybyśmy czekali na środki unijne, to mielibyśmy kryzys humanitarny w Polsce

Gdybyśmy czekali na środki unijne, to podejrzewam, że mielibyśmy gigantyczny kryzys humanitarny w Polsce i na pograniczu polsko-ukraińskim. My nie wahaliśmy się i jako odpowiedzialne państwo zaangażowaliśmy swoje środki - powiedział w niedziele w Polsat News wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji skomentował też ataki rakietowe na terenie zachodniej Ukrainy, blisko granicy z Polską. Ocenił, że są one, zwłaszcza ten na Lwów, "odpowiedzią na bardzo ważną i odważną wizytę polskich premierów, a także naszych partnerów z Europy. Zaraz po niej, tego typu sygnał pokazuje, że nikt dziś nie może być przekonany, że ta wojna pozostanie wojną wyłącznie na Ukrainie" - powiedział Poboży.

"To sygnał ostrzegawczy wysłany przez Władimira Putina" - dodał.

Zaznaczył, że Ukraina odnosi sukcesy, bądź nawet zwycięstwo w obszarze komunikacyjnym, zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych. "Wielu mogłoby się uczyć tego, jak prezydent, rząd i Ukraińcy komunikują to starcie" - wskazał Poboży. "W zasadzie oglądając oficjalne kanały można odnieść wrażenie, że stroną, która zwycięża, w wymiarze komunikacyjnym, jest strona ukraińska. A przecież kolejne obszary są zajmowane przez agresora" - dodał.

W rozmowie w Polsacie odniósł się do słów Donalda Tuska wypowiedzianych w sobotę podczas kongresu programowego PO "Bezpieczna Polska". Tusk stwierdził, że Polacy są gotowi pomagać uchodźcom z Ukrainy, ale potrzebują wsparcia ze strony państwa. Powiedział też, że CBA i Orlen mają puste ośrodki, które można by wykorzystać do tego celu.

"W tej wypowiedzi jest tyle prawdy, co w wypowiedziach o wojnie prezydenta Putina na stadionie w Łużnikach" - powiedział Poboży. "To jest tak, jakby Donald Tusk wyszedł wczoraj i napluł w twarz funkcjonariuszom służb podległych resortowi, czyli Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej" - podkreślił i dodał, że jest to wypowiedź skandaliczna. "Mamy do czynienia z oczywistym kłamstwem" - podsumował. Zaznaczył, że przez trzy tygodnie udało się wytworzyć w Polsce coś na kształt zjednoczenia narodowego i Donald Tusk swoją wypowiedzią to zniszczył.

Do słów Tuska w sobotę odniósł się wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, który zapewnił, że w ośrodku CBA w Lucieniu przebywa 200 uchodźców, są to żony i dzieci funkcjonariuszy Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy.