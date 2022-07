Poboży: liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy na odcinku, gdzie już jest zapora, spadła do zera

Wiceminister SWiA Błażej Poboży zapewnił, że już teraz liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy na odcinku, gdzie jest zapora, spadła do zera. Dodał, że gdy zostaną zainstalowane elektroniczne zabezpieczenia, pokonanie granicy w tym odcinku będzie niemożliwe.

Wiceminister SWiA Błażej Poboży powiedział w PR24, że już w tej chwili zapora na granicy z Białorusią stanowi istotne wzmocnienie bezpieczeństwa kraju.

"Widzimy to chociażby po liczbie prób przekroczenia przez nielegalnych migrantów. W miejscu zapory liczba prób wynosi zero" - powiedział Poboży. W jego opinii pokonanie granicy na odcinku, gdzie postawiono zaporę jest prawie nie możliwe, a gdy zostanie ona wyposażona w systemy elektroniczne, tzw. perymetrię będzie to absolutnie niemożliwe.

"Warto dodać, że perymetria już jest instalowana, wraz z otwieraniem kolejnych odcinków jest ona montowana i te odcinki już są włączane do systemu, dzięki któremu funkcjonariusze w przypadku próby nielegalnego przekroczenia granicy mogą być w kilka minut na miejscu zdarzenia" - dodał.

Pytany o zarzuty opozycji, co do szczelności zapory, a w szczególności o wypowiedzi Janiny Ochojskiej w tej kwestii, powiedział, że są to słowa szokujące, nieprzystające parlamentarzyście.

"Odkąd przystąpiła do Platformy, Janina Ochojska mówi rzeczy, które kompromitują już nie tylko ją, ale i całą tę formację polityczną" - powiedział. Wytknął też, że to niewłaściwe, gdy polski polityk przekazuje zdjęcia serwisu powiązanego z białoruskim reżimem.

Pytany o sytuację w pasie przygranicznym, powiedział, że praktycznie tylko na samej linii granicy nie jest możliwe przebywanie osób trzecich, co ma związek właśnie z instalacją perymetrii. Nie ma natomiast przeszkód, jeśli chodzi o turystyczne wyprawy, np. na Podlasie.