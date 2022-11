Poboży: Nie grozi nam kolejna fala uchodźców z Ukrainy

Nie grozi nam kolejna fala uchodźców z Ukrainy w związku z kolejną falą ataków Rosji na ten kraj - ocenił w piątek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży.

"Nie obserwujemy i nie odnotowaliśmy od kilkudziesięciu godzin jakiegoś zmasowanego ruchu na naszej granicy" - powiedział w Radiu Zet Poboży, pytany o ocenę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, że po zmasowanych atakach Rosjan na infrastrukturę krytyczną można się takiej fali spodziewać.

"Od wielu tygodni utrzymywała się tendencja, że więcej osób wyjeżdżało z naszego kraju, niż do niego wjeżdżało ze strony ukraińskiej" - podał.

Zapewnił jednak, że polskie państwo jest przygotowane na ewentualną większą falę uchodźców - taką jak na początku agresji. "Polskie państwo, polskie instytucje, w tym również samorządowe są na to przygotowane" - powiedział.

Poboży podkreślił też, że nie ma żadnych podstaw, by mówić o jakiejś wewnętrznej fali przenoszenia się osób w Polsce - z pobliża wschodniej granicy w głąb kraju - podkreślił.

Ocenił, że aktywność prezydenta Trzaskowskiego po zdarzeniu w Przewodowie - powołanie sztabu kryzysowego była wygłupieniem się. "Zresztą widać, że to chyba był taki spin totalnej opozycji, bo kilku prezydentów dużych miast związanych z Platformą Obywatelską, lub z nią sympatyzujących, właśnie postawiło na nogi połowę urzędników organizując sztaby kryzysowe" - powiedział Poboży.

Pytany, czy to źle, skoro nie wiedzieli w tym czasie jeszcze co się dzieje i niektórzy myśleli, że wybuchnie zaraz wojna odparł, iż akurat urzędnicy stołecznego ratusza i Trzaskowski wiedzieli co się dzieje, bo pozostawili w komunikacji z rzecznikiem rządu.

"Rzecznik wyraźnie wskazywał - i jego bezpośrednie otoczenie - Centrum Informacyjne Rządu - że komunikacja powinna być skoordynowana i pochodząca od władzy centralnej" - stwierdził Poboży.

"Czy to znaczy, że samorządy w tej sytuacji mają milczeć?" - zapytał prowadzący. "Nie, samorządy powinny zachowywać się w takiej sytuacji w sposób racjonalny, a nie podgrzewać panikę" - odparł wiceminister MSWiA.

Zaznaczył, że jako stołeczny radny otrzymał kilka sygnałów od mieszkańców czy urzędników ratusza, co się dzieje, skoro prezydent miasta wprowadza urzędników i miejskie spółki w stan podwyższonej gotowości.

"To jest przykład tego, jak właśnie politycy, którzy ciągle chcieliby jednak realizować się na innym polu, jak Rafał Trzaskowski, wykorzystują w tym wypadku samorząd" - powiedział Poboży.

Pytany, czy gdyby prezydent Trzaskowski nic nie zrobił, nie zarzuciłby mu bierności odpowiedział, że "prezydent Trzaskowski generalnie nic nie robi". "W związku z tym, niektórzy złośliwie twierdzą, że to nawet lepiej, bo gdyby robił, to sytuacja w Warszawie mogłaby wyglądać jeszcze gorzej" - ocenił.

We wtorek w leżącym 6 km od granicy z Ukrainą Przewodowie k. Hrubieszowa (woj. lubelskie) spadł pocisk najprawdopodobniej ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, wystrzelony w obronie przed rosyjskim masowym atakiem rakiet dalekiego zasięgu. W wyniku eksplozji pocisku śmierć poniosło dwóch obywateli Polski. Na miejscu kolejny dzień trwają działania prokuratorów, śledczych i ekspertów wojskowych.

We wtorek po południu siły rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę za pomocą blisko 100 rakiet, wymierzony głównie w obiekty energetyczne na jej całym terytorium. Prezydent Andrzej Duda poinformował w środę, że nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie to intencjonalny atak na Polskę. Jak mówił, najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek. "Nie mamy żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję, jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony" - powiedział wówczas prezydent.