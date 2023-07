Poboży: niektórzy podają niezweryfikowane historie, by zaatakować policyjny mundur

Niektórzy potrafią trochę bezrefleksyjnie (...) w ataku na mundur polskiego policjanta podawać niezweryfikowane historie - powiedział wiceminister MSWiA Błażej Poboży odnosząc się do sprawy pani Joanny z Krakowa. Poboży podkreślił, że polskie społeczeństwo ufa policji i czuje się w swoim otoczeniu bezpiecznie.

We wtorek na antenie Radia Olsztyn wiceminister MSWiA Błażej Poboży poinformował, że w najbliższych dniach zarówno on, jak i kierownictwo policji będą uczestniczyć w organizowanych w całym kraju uroczystościach święta policji. "Myślę, że to ma ogromne znaczenie dla wszystkich funkcjonariuszy polskiej Policji, że jest osobisty udział np. Komendanta Głównego polskiej Policji" - dodał.

"Policja jest tą formacją, od której zależy bezpieczeństwo Polaków. A to poczucie bezpieczeństwa (...) jest w Polsce na rekordowych poziomach. To jest o tyle interesujące, że przecież czasy są szczególnie niebezpieczne, za naszymi granicami trwa wielkoskalowy konflikt zbrojny, a tymczasem 96 proc. Polaków mówi, że czuje się w najbliższej okolicy bezpiecznie, a 88 proc. mówi, że Polska jest po prostu bezpiecznym krajem. To jest najlepsza ocena rządów Prawa i Sprawiedliwości w obszarze bezpieczeństwa państwa zarówno tego rozumianego jako bezpieczeństwo zewnętrzne, jak i wewnętrzne" - powiedział Poboży.

Jednocześnie wiceminister MSWiA przyznał: "ubolewam nad tym, że zwłaszcza w takim czasie, (...) nie brakuje różnych czy to polityków, czy publicystów-celebrytów, którzy dyskredytują (policję - PAP). Jestem naprawdę oburzony, że tak łatwo przychodzi niektórym mediom prywatnym, tak łatwo przechodzi niektórym politykom, formułowanie skrajnie niesprawiedliwych i nieuprawnionych opinii (...)" - mówił Poboży, nawiązując do sprawy pani Joanny z Krakowa, która po zażyciu tabletki poronnej była badana w dwóch krakowskich szpitalach w obecności policji (sprawę w ubiegłym tygodniu nagłośniły "Fakty" TVN - PAP). Policjanci wylegitymowali pracowników SOR, a w gabinecie dwie policjantki chciały przeprowadzić pacjentce rewizję osobistą.

Poboży na antenie Radia Olsztyn podkreślił, że "ma poczucie, że po prostu uratowano tę pacjentkę". Dodał, że w tej sytuacji policjanci kierowali się tym, co usłyszeli od lekarki psychiatry (ta mówiła, że kobieta zamierza się targnąć na życie).

"Ta historia (pani Joanny - PAP) pewnie będzie wymagała jeszcze dłuższego wyjaśnienia, bo jak już później usłyszeliśmy o tym, jaką aktywność taką artystyczną, społeczną, kto wie czy nie po części polityczną, prowadzi pani Joanna, no to być może to też rzuca trochę inne światło na samą tę sytuację" - powiedział Poboży. Zapytany przez dziennikarza Radia Olsztyn, "czy ta sytuacja mogła być wyreżyserowana w jakiś sposób" odpowiedział: "nie chciałbym tego sugerować, bo to byłoby już skrajnie przygnębiające".

Podczas rozmowy w Radiu Olsztyn Poboży poinformował także, że w Barczewie pod Olsztynem, gdzie dziś będzie uczestniczył w święcie policji, powstanie nowy komisariat. Działkę pod jego budowę przekazał samorząd tego miasta. "To jest taki kapitalny przykład, jak nawet mimo pewnych różnic politycznych, udaje się zrobić bardzo dużo dobrego dla lokalnej społeczności. Między innymi za to będę dziękował osobiście panu burmistrzowi i samorządowcom z Barczewa" - zapowiedział Poboży.