Poboży: OSP to filar bezpieczeństwa i centrum jednoczące lokalną społeczność

Ochotnicze Straże Pożarne są nie tylko jednym z filarów systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce, ale też stanowią centrum, wokół którego jednoczy się lokalna społeczność - powiedział w piątek w olsztyńskim Gutkowie wiceminister MSWiA Błażej Poboży. "Dla swoich sąsiadów jesteście prawdziwymi bohaterami" - mówił do druhów OSP.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podczas uroczystej zbiórki w jednostce OSP w Olsztynie-Gutkowie przekazał strażakom pojazdy, sprzęt pożarniczy i promesy. Jak mówił, podobne wizyty przedstawicieli rządu w jednostkach, to dowód dostrzegania ogromnego znaczenia OSP dla systemu bezpieczeństwa.

"Jeżeli wskaźniki zaufania do formacji są na rekordowych poziomach, a poczucie bezpieczeństwa przekroczyło 96 proc., to jestem o tym święcie przekonany, że w istotnej części jest to zasługą tych, którzy są pierwsi na miejscu wszystkich trudnych zdarzeń" - podkreślił.

Poboży ocenił, że Ochotnicze Straże Pożarne stanowią fenomen na skalę światową. Przypomniał, że są one - obok Państwowej Straży Pożarnej - drugim z filarów ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

"Wielu obserwatorów z zagranicy zazdrości nam takiego rozwiązania, które jest blisko ludzi, zna ich trudności i problemy. Ale ten fenomen jest też czymś więcej niż tylko uzupełnieniem systemu ratowniczo-gaśniczego. Jest też pewnym centrum, wokół którego w tych lokalnych społecznościach jednoczy się mała ojczyzna, najbliższa okolica, bo dla swoich sąsiadów jesteście prawdziwymi bohaterami" - mówił do druhów.

Wiceszef MSWiA przekazał nowy pojazd gaśniczy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Jak zauważył, od dwóch lat na Warmię i Mazury trafia rekordowa liczba strażackich pojazdów.

Dotychczasowy wóz ratunkowo-gaśniczy PSP z Olsztyna otrzymała z kolei jednostka OSP w Olsztynie-Gutkowie, a sprzęt pożarniczy, m.in. ratunkowe narzędzia hydrauliczne i kontener kwatermistrzowski wręczono jednostkom OSP Jonkowo i OSP Barczewko. Kilkanaście jednostek OSP z powiatu olsztyńskiego otrzymało też środki z konkursu "Mały strażak" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które przeznaczą na zakup sprzętu.

Podczas piątkowej wizyty w woj. warmińsko-mazurskim wiceszef MSWiA był również w Kozłowie, gdzie m.in. przekazał pojazd ratowniczo-gaśniczy jednostce OSP w Sarnowie i uczestniczył we wręczaniu promes i listów gratulacyjnych prezesom lokalnych OSP.

Po południu odwiedzi jeszcze Orzysz i wręczy wyróżnienie funkcjonariuszowi PSP z Olecka asp. Sławomirowi Jarmołowiczowi, który w czasie wolnym od służby uratował dwóch tonących.

Do zdarzenia doszło w połowie sierpnia nad jeziorem Sedranki Małe. Wypoczywający tam strażak spostrzegł, że dwaj mężczyźni, którzy pływali około 30 metrów od brzegu, zniknęli pod wodą. Zanurkował na głębokość około dwóch metrów i wydobył na powierzchnię nieprzytomnego mężczyznę. Drugi z poszkodowanych był przytomny. W ratowaniu tonących Jarmołowiczowi pomagał ratownik medyczny z Białegostoku, który również wypoczywał nad tym jeziorem. Obaj wyciągnęli topiące się osoby na brzeg i do przyjazdu służb medycznych prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową jednego z poszkodowanych.