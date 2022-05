Poboży: ostatnie ponad dwa lata dla straży pożarnej to niezwykle wymagający czas

Ostatnie ponad dwa lata to dla straży pożarnej niezwykle wymagający czas. Mierzyliście się z pandemią koronawirusa, wspieraliście straż graniczną na granicy z Białorusią a po agresji Rosji na Ukrainę ruszyliście z pomocą uchodźcom wojennym - powiedział we wtorek wiceminister SWiA Błażej Poboży.

"Ostatnie ponad 2 lata to dla straży pożarnej niezwykle wymagający czas. Mierzyliście się z pandemią koronawirusa, wspieraliście straż graniczną podczas działań na granicy z Białorusią, która stała się celem hybrydowego ataku ze strony reżimu Łukaszenki. Nie wahaliście się ruszyć na pomoc Grecji i Turcji, gdy te państwa nawiedziły niespotykane w najnowszej historii pożary"- mówił w Olsztynie podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka wiceminister Poboży.

Podkreślił, że gdy Rosja zaatakowała Ukrainę to strażacy jako jedni z pierwszych ruszyli z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy.

"Autobusy Państwowej Straży Pożarnej z woj. warmińsko-mazurskiego transportowały uchodźców do punktów pomocy w całej Polsce. Dziś możemy być wszyscy dumni z tego, że polscy strażacy są koordynatorami wsparcia dla siostrzanej służby na Ukrainie. Cały świat wysyła swój sprzęt, który dzięki polskiej Państwowej Straży Pożarnej jest przekazywany ukraińskim przyjaciołom"- wspomniał.

Dodał, że "to dzięki polskim strażakom, strażacy na Ukrainie mogą ratować ludzkie życie".

"Od czasu wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, kierujecie również pomocą udzielaną uchodźcom z Ukrainy na dworcach kolejowych i autobusowych we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce. Pewnie dlatego ten proces wygląda tak profesjonalnie i od momentu, gdy to robicie nikt już nie mówi, +że coś nie działa+. Wszystko działa w sposób profesjonalny i za to wszystko w imieniu własnym i kierownictwa MSWiA dziękuję"- podkreślił.

Mówił, że "dzięki strażakom w naszych lokalnych małych społecznościach czujemy się bezpiecznie". "Polacy mogą każdego wieczoru zasypiać w spokoju, z pełnym przekonaniem, że w razie pożaru, wypadku drogowego czy innych zdarzeń, są ludzie tacy jak wy, którzy zawsze przyjdą z pomocą"- dodał.

Wspomniał strażaków, którzy oddali życie w akcjach i ćwiczeniach w Polsce i na świecie. "Wasza służba jest nie tylko zaszczytem ale też bardzo ryzykowna i niesie za sobą wiele zagrożeń"- podkreślił.

Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wspominając jubileusz 30- lecia Państwowej Straży Pożarnej wskazał, że dziś polscy strażacy są elitą ratowniczą na świecie a biorąc udział w akcjach ratowniczych na całym świecie zbierają pochwały od przełożonych i tamtejszych służb.

Wiceminister SWiA Błażej Poboży wraz z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem wręczył awanse, odznaczenia i nagrody warmińsko-mazurskim strażakom PSP oraz druhom z OSP. Wcześniej pod pomnikiem strażaków poległych w akcji wiceminister Poboży złożył kwiaty.