Poboży: robimy wszystko, by skrócić uchodźcom z Ukrainy oczekiwanie na granicy

Robimy wszystko, by skrócić uchodźcom z Ukrainy oczekiwanie na granicy - zapewnił w niedzielę podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży. Dodał, że do oczekujących w kolejkach Ukraińców trafi pomoc humanitarna.

"Korki powstają po stronie ukraińskiej po naszej stronie odprawa przebiega bez problemu. Tam trwa wojna. Wszyscy mężczyźni od 18 do 60 roku życia są objęci mobilizacją, nie mogą przekroczyć granicy. Dowożą kobiety i dzieci pod granicę. Korki są więc wielokilometrowe" - poinformował w niedzielę w Polsat News podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży. Jak dodał, "liczba godzin oczekiwania dochodziła do kilkudziesięciu". "Udało się nam usprawnić procedury. My zliberalizowaliśmy je na samym początku. Teraz zrobiła to strona ukraińska" - podkreślił.

Wiceminister przyznał, że Ukraińcy czekali na przekroczenie granicy najdłużej około 60 godzin. "Potem czas oczekiwania udało się skrócić do 20 godzin. Sytuacja jest dynamiczna i płynna. Robimy wszystko aby ten trud, dyskomfort minimalizować" - powiedział Poboży.

"Na pierwsze przejście - a mamy zapowiedź, że także na kolejne - zostanie wpuszczona nasza pomoc humanitarna, która będzie przeznaczona dla osób czekających w kolejkach po stronie ukraińskiej" - zaznaczył wiceminister.

Podkreślił, że Polska wykorzystuje wszystkie możliwości, by ewakuować jak największą liczbę osób z Ukrainy.

"Nasz specjalny pociąg medyczny, przywiózł do Polski grupę 600 kobiet i dzieci ewakuowanych z Ukrainy - zwrócił uwagę Błażej Poboży.

Ostrzegając przed oszustami, minister podkreślił również, że pomoc oferowana Ukraińcom w Polsce jest absolutnie darmowa.