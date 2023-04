Poboży: stan liczebny polskiej policji jest największy w historii

Stan liczebny polskiej policji jest największy w historii - powiedział w sobotę w Radiu Olsztyn wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Jak podawała KGP, na przełomie roku w policji służyło równo 101 tysięcy policjantów.

W wywiadzie nadanym w sobotę na antenie Radia Olsztyn wiceszef MSWiA odniósł się do piątkowej promocji oficerskiej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w której uczestniczył. W sumie prezydent RP wydał akty mianowania na podkomisarza policji dla 946 funkcjonariuszy, z których 531 zostało promowanych podczas uroczystości na WSPol.

Poboży przypomniał, że szczycieńska uczelnia to jedyna droga, która może prowadzić do elitarnego korpusu oficerów polskiej policji, a także oficerów innych formacji mundurowych podległych resortowi.

"Jak jesteśmy przy statystykach i liczbach, to chciałbym podkreślić jeszcze jeden fakt, że coraz więcej pań wybiera służbę w polskiej policji, bardzo to cieszy. I jestem o tym przekonany, że także wśród tych, które otrzymały te pierwsze oficerskie gwiazdki na pewno są kadry kierownicze przyszłej polskiej policji" - mówił.

Wiceminister był pytany o to, czy liczba funkcjonariuszy policji jest wystarczająca w stosunku do zapotrzebowania w całym kraju. "I tak pamiętajmy, że stan liczebny tej największej formacji podległej MSWiA jest największy w historii. Był taki moment nawet, że przekroczył 100 tys. funkcjonariuszy" - wskazał.

Jak informowała KGP, w polskiej policji na przełomie 2022 i 2023 roku służyło równo 101 tys. policjantów.

"Czy grozi nam deficyt, czy wolne etaty? Powiem tak: dwutorowo dbamy o to, aby tych najlepszych z najlepszych utrzymywać w naszej formacji. To specjalne dodatki emerytalne, które były konsekwencją działań podejmowanych bezpośrednio przez ministra Mariusza Kamińskiego, także ministra Macieja Wąsika. A z drugiej strony, no właśnie zwiększanie liczby przyjmowanych do WSPol kandydatów na oficerów. Zarówno zatrzymując tych z długim stażem, jak i zwiększając liczbę przyjmowanych, wierzę w to, że jesteśmy w stanie utrzymywać ten stan blisko tego optymalnego, tego pożądanego" - wyjaśnił wiceszef MSWiA.

Poboży podkreślał, jak ważne są w dzisiejszych czasach inwestycje w bezpieczeństwo. Zapewnił, że ministerstwo i rząd bardzo dużo zrobiły w tym zakresie w ostatnich kilku latach. "Choćby program modernizacji służb mundurowych, dlatego aby poprawić warunki służby w policji, zarówno, jeśli chodzi o płace, ale także infrastrukturę" - przypomniał.

Podkreślił również, że Polacy czują się bezpiecznie. Przypominał, że według najnowszych badań opinii, 83 proc. Polaków mówi, że czuje się bezpiecznie w Polsce, a w wymiarze lokalnym poziom poczucia bezpieczeństwa przekracza nawet 90 proc. Dodał, że w jego ocenie jest to właśnie konsekwencja profesjonalizmu naszych służb, w tym oczywiście największej formacji, jaką jest policja.

W radiowym wywiadzie wiceszef MSWiA powtórzył zapowiedzi dotyczące przekształcenia - zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy - szczycieńskiej WSPol w Akademię Policji. Jak mówił, bardzo chciałby, żeby nastąpiło to przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego, czyli najdalej w październiku.

"Trwają zaawansowane prace, jeśli chodzi o parlament. Jesteśmy po etapie rządowym. Ustawa szybko przejdzie przez Senat. Wierzę w szybki podpis pana prezydenta, bo tu nie ma żadnych kontrowersji. Wszyscy wiemy, że to podniesienie statusu szkoły wyższej do rangi uczelni akademickiej i wszyscy tego oczekują" - powiedział wiceszef MSWiA.