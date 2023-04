Poboży w WSPol: być może to ostania promocja oficerska przed podniesieniem statusu uczelni

"To jedna z ostatnich, a może nawet ostatnia, przed podniesieniem statusu szkoły do rangi uczelni akademickiej promocja oficerka" - mówił w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie wiceminister MSWiA Błażej Poboży. Resort chce przekształcić WSPol w Akademię Policji.

Podczas promocji oficerskiej w WSPol w Szczytnie wiceminister Błażej Poboży przypomniał, że trwają prace, które mają ponieść rangę tej uczelni do Akademii Policji. "Dzięki wam możliwe stało się rozpoczęcie procesu przekształcenia WSPol w Szczytnie w Akademię Policji w Szczytnie. To nie tylko zmiana nazwy, to zwiększenie prestiżu i znaczenia szkoły" - mówił Poboży. Dodawał, że promocja na pierwszy stopień oficerski "to nie tylko zaszczyt, ale też wielka odpowiedzialność i zobowiązanie".

Zwracając się do promowanych policjantów podkreślił, że "służba policyjna to niezwykła misja".

"Jesteście blisko ludzi, staracie się rozumieć ich problemy i zawsze służycie wsparciem. To dzięki Wam nasi obywatele czują się w naszym kraju bezpiecznie, co potwierdzają wszystkie badania" - mówił wiceminister Poboży.

Oficer prasowy WSPol nadkom. Krzysztof Wasyńczuk poinformował PAP, że w uroczystej promocji na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych tj. na stopień podkomisarza policji promowanych zostało w piątek 531 funkcjonariuszy. Była to pierwsza w tym roku, i zarazem jedna z większych od dawna, promocja oficerska na terenie WSPol. Z powodu tak dużej liczby promowanych aktu promocji dokonywano "na trzy generalskie szable" - czynił to komendant główny, gen. Jarosław Szymczyk i jego dwaj zastępcy: Dariusz Augustyniak i Roman Kuster.

"W sumie prezydent RP wydał akty mianowania na podkomisarza policji dla 946 funkcjonariuszy, ale nie wszyscy mogli przybyć do Szczytna. Niektórych zatrzymały obowiązki służbowe, inni są na zwolnieniach lekarskich, czy z innych powodów nie mogli przyjechać na uroczystość promocji" - wyjaśnił nadkom. Wasyńczuk.

Uczestniczący w uroczystości promocji policyjnej wiceminister MSWiA Błażej Poboży, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, komendant główny gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz komendant-rektor WSPol w Szczytnie insp. Iwona Klonowska złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą policjantów - ofiary Zbrodni Katyńskiej. Na tablicy widnieje tabliczka "Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze".

MSWiA prowadzi prace, które zmierzają do przekształcenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Akademię Policji i Akademię Pożarniczą. W ocenie resortu będzie to podniesienie statusu obu uczelni. Projekt ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez MSWiA przyjął już rząd, regulacją zajmie się teraz Sejm.