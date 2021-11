Poboży: zakaz przebywania wprowadzimy tam, gdzie stan wyjątkowy; wstępnie na 3 miesiące

Zakaz przebywania wprowadzimy tam, gdzie obecnie obowiązuje stan wyjątkowy, czyli w pasie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią - poinformował we wtorek PAP wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Jak zaznaczył, na razie te rozwiązania zostaną wprowadzone na trzy miesiące.

Zakaz zostanie wprowadzony rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Umożliwia to nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która we wtorek ukazała się w Dzienniku Ustaw. Wcześniej tego dnia nowelę podpisał prezydent Andrzej Duda, a Sejm odrzucił poprawki Senatu. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział wieczorem, że rozporządzenie wyda jeszcze we wtorek.

Wiceszef MSWiA w rozmowie z PAP podkreślił, że "rozporządzenie w nowej formule prawnej ureguluje sytuację przy granicy". "Obszar, na którym będzie obowiązywał zakaz przebywania, będzie taki sam, jak ten, na którym aktualnie obowiązuje stan wyjątkowy. Na razie wprowadzamy te rozwiązania na trzy miesiące" - poinformował Poboży.

Wiceminister zaznaczył, że "jedyna ważna różnica, która dotyczy obecności dziennikarzy, zostanie określona w zasadach, którymi będzie się kierował komendant Straży Granicznej". "Niedługo zostaną zakomunikowane" - zapowiedział.

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią. Początkowo został wprowadzony na 30 dni, a następnie przedłużony o kolejne 60 dni.

Przepisy nowelizacji umożliwiają wprowadzenie zakazu na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej - z Białorusią, Ukrainą i Rosją - w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej. Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, załatwiające sprawy urzędowe lub biorące udział w kulcie religijnym. Zakaz nie będzie dotyczył ponadto załóg karetek pogotowia i innych służb interwencyjnych, a także funkcjonariuszy i żołnierzy na służbie. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w szczególności dziennikarzy.

Przepisy noweli, które umożliwiają wprowadzenie zakazu, wchodzą w życie o północy.