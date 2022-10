Pochmurna sobota w Beskidach; warunki na szlakach są dobre

Pochmurnie było w sobotę rano w Beskidach. W rejonie Klimczoka wiał dość silny wiatr, ale w pozostałych rejonach już nie. Beskidzcy goprowcy podali, że warunki na szlakach turystycznych są na ogół dobre.

"W sobotę rano było pochmurnie i dość chłodno. W dolinach rano było ok. 10 st. Wyżej temperatura była niższa. Nie padał ostatnio deszcz, więc warunki na szlakach turystycznych są dobre, choć miejscami mogą występować błotniste fragmenty. W rejonie Klimczoka wiał silny wiatr, ale w pozostałych rejonach był on raczej słaby" - zakomunikowali w sobotę ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR.

W rejonie Babiej Góry do końca listopada zamknięty jest szlak czerwony na odcinku od Polany Krowiarki do Sokolicy. Dojście do Sokolicy możliwe jest przez Górny Płaj (szlak niebieski) i Perć Przyrodników (szlak zielony).

Wybierając się w góry należy dobre się przygotować. Trzeba zabrać ze sobą zapas płynów, nieprzemakalną kurtkę i odpowiednie obuwie. Przydadzą się kijki. Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, powinni mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek". Należy pamiętać, że dzień jest już krótszy.

W razie wypadku można wezwać GOPR dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.