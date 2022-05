Poczta Polska dostarczyła do 5 tys. szkół średnich maturalne arkusze egzaminacyjne

Poczta Polska dostarczyła do 5 tysięcy szkół średnich w całym kraju przesyłki z maturalnymi arkuszami egzaminacyjnymi - podała w czwartek spółka. Dodała, że doręczy również testy na egzaminy prawnicze, testy dla ósmoklasistów, egzamin Strażaka i egzaminy w szkołach zawodowych.

Jak poinformowała Poczta Polska w czwartkowym komunikacie, kurierzy Poczty Polskiej w ramach usługi Pocztex dostarczyli ponad 5 tysięcy szkół średnich w całym kraju przesyłki z maturalnymi arkuszami egzaminacyjnymi. Po obsłużeniu przesyłek na matury, Spółka doręczy także testy na egzaminy prawnicze, testy dla ósmoklasistów, egzamin Strażaka oraz na egzaminy w szkołach zawodowych.

Spółka wskazała, że w ramach Akcji Specjalnych od 19 lat dostarcza przesyłki dla maturzystów. W tym roku Poczta doręczyła już ponad 17 tys. paczek, zawierających arkusze egzaminacyjne na wszystkie przedmioty maturalne dla uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości w całym kraju oraz arkusze do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. W tym samym czasie, tj. 9 maja br., pocztowy operator doręczył również 260 paczek z testami egzaminacyjnymi na aplikacje radcowskie i adwokackie do Komisji zlokalizowanych w kraju w ramach współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Dodała, że za obsługę doręczenia testów egzaminacyjnych odpowiedzialnych było ok. 350 kurierów i listonoszy, którzy w maju dostarczyli już przesyłki do ponad 5 tys. szkół średnich i 65 komisji egzaminacyjnych.

Jak podała, proces doręczania przesyłek Pocztex z zwartością arkuszy egzaminacyjnych jest realizowany według indywidualnej procedury zapewniającej przyjęcie materiału z drukarni, opracowanie i zaplombowanie kontenerów oraz szczegółowe ich monitorowanie na każdym etapie świadczenia przez Pocztę usługi. Doręczenia odbywają się w dniach egzaminów, w niestandardowych dla Poczty godzinach 5.00 - 7.00 rano przez przeszkolonych kurierów oraz listonoszy jednocześnie w całym kraju.

Dodała, że aktualnie przygotowuje się do doręczania testów na egzaminy strażaka, które odbędą się w dniach od 13 maja do 1 czerwca br. Doręczanie testów ósmoklasistów, które odbędą się w dniach 24, 25 i 26 maja. a W czerwcu Poczta doręczy arkusze egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminów w szkołach zawodowych.

Jak zaznaczył, cytowany w komunikacie wiceprezes Poczty Polskiej Andrzej Bodziony, obsługa dystrybucji testów egzaminacyjnych w tym maturalnych, dzięki współpracy wielu jednostek spółki oraz specjalnie dedykowanych koordynatorów, przebiegła bez problemów i jakichkolwiek nieprawidłowości.

Poczta Polska zajmuje się świadczeniem usług pocztowych, bankowo-ubezpieczeniowych oraz usług logistycznych. Firma zatrudnia ponad 70 tys. pracowników. Sieć obejmuje 7600 placówek, filii i agencji pocztowych.