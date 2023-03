Poczta Polska uhonorowała znaczkiem rodzinę Baranków zamordowaną przez Niemców za pomoc Żydom

Ślubne zdjęcie z wizerunkami Wincentego i Łucji Baranek, portrety ich synów oraz fotografia macochy Wincentego - Katarzyny Baranek znalazły się na znaczku pocztowym, którym Poczta Polska upamiętniła rodzinę Baranków zamordowaną podczas wojny przez Niemców za ukrywanie Żydów.

Autorem projektu znaczka pocztowego, wprowadzonego w piątek do obiegu, jest Jarosław Ochendzan. Na znaczku przedstawiono ślubne zdjęcie z wizerunkami Wincentego i Łucji Baranek, fotografie portretów ich synów Henryka Mariana i Tadeusza Stanisława. Obok znalazło się także zdjęcie macochy Wincentego - Katarzyny Baranek.

"Wraz ze znaczkiem Poczta Polska wprowadziła do obiegu kopertę pierwszego dnia obiegu (FDC), przedstawiającą dom rodziny Baranków, znajdujący się we wsi Siedliska pod Miechowem. To właśnie na terenie tej posesji doszło do bestialskiej zbrodni - zamordowania Polaków i czterech ukrywanych przez nich Żydów o nazwisku Gottfried. Wraz ze zdjęciem domu Baranków na kopercie widnieje również Menora, jeden z najbardziej znanych i najstarszych symboli judaizmu. Uzupełnieniem waloru jest datownik, prezentujący dłonie trzymające Gwiazdę Dawida" - poinformowała Poczta Polska w przesłanym PAP komunikacie.

16 marca 1942 r. na terenie Generalnego Gubernatorstwa Niemcy rozpoczęły realizację operacji o kryptonimie Aktion "Reinhardt" mającej na celu zagładę ludności żydowskiej. Rok później, 15 marca 1943 r., w Siedliskach koło Miechowa za ukrywanie kilku mężczyzn z rodziny Gottfriedów niemieccy funkcjonariusze zamordowali Wincentego i Łucję Baranków wraz synami. Zabita została również mieszkająca w tym samym domu Katarzyna Baranek, macocha Wincentego, a także czterej z pięciu ukrywanych Żydów.

3 lipca 2012 r. Wincenty Baranek, Łucja Baranek i Katarzyna Baranek zostali pośmiertnie odznaczeni Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. 24 grudnia 2012 r. tym samym odznaczeniem uhonorowano Henryka i Tadeusza Baranków. W 2013 r. Wincenty Baranek, Łucja Baranek i Katarzyna Baranek zostali pośmiertnie odznaczeni Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Nowe wydawnictwo filatelistyczne - jak podkreśla Poczta Polska - wpisuje się w serię "dokumentującą losy Bohaterów zamordowanych przez Niemców za pomoc Żydom". W 2018 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu pierwszy znaczek przypominający historię zamordowanej rodziny Ulmów, która podczas okupacji dała schronienie ośmiorgu Żydom. W tym samym roku wydano kartkę upamiętniającą postać matki Matyldy Getter.

W 2019 r. w ręce klientów i filatelistów trafiło kolejne wydawnictwo serii. Prezentowało Edwarda Raczyńskiego - ówczesnego ministra sprawa zagranicznych Rządu RP na uchodźstwie, którego nota była pierwszym oficjalnym raportem o Holokauście, informującym zachodnią opinię publiczną o zbrodniach. Było to również pierwsze oficjalne wystąpienie jednego z rządów w obronie wszystkich Żydów prześladowanych przez hitlerowskie Niemcy.

W 2021 r. zaprezentowano walor dedykowany wydarzeniom z gmin Nawojowa i Kamionka Wielka w Małopolsce, gdzie członkowie rodzin: Rumin, Borek oraz Tokarz, swoją pomoc dla społeczności wyznania mojżeszowego przypłacili życiem.

W 2022 r. wprowadzono do obiegu znaczek przedstawiający Bronisławę i Adama Kowalskich z dziećmi, którzy zostali bestialsko zamordowani przez niemieckich żandarmów za pomoc i ukrywanie Żydów. Oprócz znaczka wydano w limitowanej wersji kopertę FDC, czyli kopertę pierwszego dnia obiegu. Prezentuje ona zarys mapy przedstawiającej okolice Ciepielowa, Starego Ciepielowa oraz Rekówki, gdzie rozegrały się tragiczne wydarzenia.

W tym samym roku Poczta Polska przygotowała również wystawę prezentującą emisje filatelistyczne poświęcone Polakom ratującym Żydów, którą można było oglądać w pięciu placówkach pocztowych: Bydgoszczy, Tarnowie, Łodzi oraz Lublinie. Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej. W 2021 r. inicjatywa ta odbywała się na pocztach głównych w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu oraz Gdańsku.