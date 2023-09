Poczta Polska upamiętniła o bohaterów z września 1939 r.

Poczta Polska obchodziła 84. rocznicę obrony gmachu Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Z tej okazji firma wydała okolicznościową kartkę pocztową emisji "Pamiętamy".

W piątek w Gdańsku odbyły się obchody 84. rocznicy Obrony gmachu Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku.

Rzecznik prasowy Poczty Polskiej Daniel Witowski poinformował PAP w piątek, że od lat stałym i niezwykle ważnym dla Poczty Polskiej elementem obchodów rocznicy Obrony Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku jest spotkanie z Kołem Rodzin Byłych Pracowników, zrzeszającym potomków narodowych bohaterów i kultywującym ich pamięć.

Podczas wydarzenia, które odbyło się w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, zaprezentowano wydaną przez spółkę okolicznościową kartkę pocztową emisji "Pamiętamy".

"W trudnych dla Ojczyzny chwilach Pocztowcy wielokrotnie wykazywali się wielkim męstwem, odwagą i zaangażowaniem dla sprawy polskiej. Urząd Pocztowy Gdańsk 1 to miejsce niezwykle ważne dla Poczty Polskiej oraz losów dla całej naszej Ojczyzny. Pracownicy urzędu przy ówczesnym placu Heweliusza, pomimo naporu agresora, heroicznie bronili reduty polskości przez około 14 godzin. Naszym obowiązkiem jest pamięć o tych Pocztowcach, którzy w momencie próby dowiedli najszlachetniejszych cnót i wartości" - powiedział cytowany w komunikacie przesłanym PAP prezes Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski.

W części ilustracyjnej kartki umieszczono pochodzącą ze zbiorów Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku fotografię Erwiny Barzychowskiej, najmłodszej ofiary niemieckiego ataku na gmach Poczty Polskiej oraz zdjęcie niemieckiej haubicy, która ostrzeliwała budynek urzędu.

Jak podaje Poczta Polska, wydawnictwu towarzyszy okolicznościowy datownik, stosowany w dniu obchodów rocznicy wybuchu wojny w Urzędzie Pocztowym Gdańsk 1. Przedstawia on zarys Orderu Virtuti Militari. "To nawiązanie do odznaczenia - za bohaterską obronę Poczty Polskiej w Gdańsku w 1939 r. - Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Związku Zawodowego Pracowników Poczt i Telekomunikacji - Koło Gdańsk 1. To jedyna organizacja cywilna odznaczona tym Orderem. W podobny sposób uhonorował obrońców Poczty prezydent RP na uchodźstwie August Zaleski, który przyznał im indywidualne Krzyże Virtuti Militari" - informuje rzecznik Poczty Polskiej.

W spotkaniu z Kołem Rodzin byłych Pracowników Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku udział wzięli m.in.: honorowa przewodnicząca rodziny Obrońców Poczty Polskiej Henryka Flisykowska-Kledzik, nowa koordynatorka Koła Rodzin Hanna Pietrzkiewicz, dyrektor Muzeum Gdańska dr hab. Waldemar Ossowski oraz kierownik Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku Marek Adamkowicz.

W piątek przedstawiciele firmy wzięli również udział w oficjalnych uroczystościach poświęconych rocznicy Obrony Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku oraz złożyli wieńce pod pomnikiem upamiętniającym bohaterskich Pocztowców, znajdującym się tuż obok historycznego budynku.

1 września 1939 roku, około godziny 4:48, równolegle z rozpoczęciem przez pancernik Schleswig-Holstein ostrzału Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, Niemcy zaatakowali Polski Urząd Pocztowo-Telegraficzny Gdańsk 1. W trakcie ataku w gmachu przebywało niespełna 60 osób, w tym 43 Pocztowców z Gdańska, 10 Pracowników delegowanych z Bydgoszczy, Gdyni i Rumi oraz jeden polski kolejarz. Mimo zdecydowanej przewagi liczebnej oraz militarnej niemieckich agresorów, obrońcy Urzędu dzielnie stawiali opór do około godziny 19, kiedy zapadła decyzja o kapitulacji.

W trakcie starć zginęło 8 Pocztowców, z czego dwóch Niemcy zamordowali w momencie poddawania się. Kolejny 6 osób zmarło w następnych dniach na skutek poniesionych ran.

Czwórka Pocztowców: Andrzej Górski, Franciszek Mielewczyk, Władysław Milewczyk i Augustyn Młyński zdołała uciec i przeżyć wojnę.

Sąd polowy generała Wehrmachtu Georga Eberhardta skazał obrońców Poczty na śmierć. Wyrok na 38 polskich pocztowcach wykonano o świcie, 5 października 1939 roku na gdańskiej Zaspie.

