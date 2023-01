Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek z portretem Mikołaja Kopernika

Poczta Polska wprowadziła w niedzielę do obiegu znaczek pocztowy z podobizną Mikołaja Kopernika wykonaną na podstawie portretu znajdującego się w epitafium w bazylice katedralnej we Fromborku. Znaczek o wartości 3,90 zł został wyemitowany w nakładzie 128 tys. sztuk.

"Poczta Polska we współpracy z +Muzeum Pomnika Historii Frombork - zespół katedralny+ wprowadziła dzisiaj do sprzedaży znaczek pocztowy dedykowany tegorocznemu jubileuszowi Mikołaja Kopernika" - podano w informacji przesłanej PAP przez rzecznika prasowego Poczty Polskiej Daniela Witowskiego.

Znaczek został zaprezentowany w niedzielę w Pałacu Biskupim we Fromborku podczas uroczystości 500. rocznicy powierzenia kanonikowi Mikołajowi Kopernikowi urzędu Administratora Diecezji Warmińskiej Sede Vacante przez warmińską Kapitułę Katedralną. W minioną środę zaprezentowano go natomiast na konferencji prasowej w Warszawie.

Cytowany w komunikacie prezes zarządu Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski przypomniał, że Kopernik to jeden z najbardziej znanych Polaków na świecie, a jego odkrycia można nazwać przełomowymi dla ludzkości. Dodał, że Poczta Polska, która upamiętnia ważne postaci czy wydarzenia, "nie zapomniała o równej rocznicy urodzin naszego wybitnego astronoma i kanonika".

W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin Kopernika i 480. rocznica jego śmierci.

"Mikołajowi Kopernikowi poświęcimy w tym roku aż trzy wyjątkowe emisje - dwie znaczkowe oraz kopertę z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej. Jestem przekonany, że nasze wydawnictwa przyczynią się do popularyzacji wiedzy o naszym wybitnym astronomie i duchownym" - podkreślił Falkowski.

Portret Mikołaja Kopernika, który został wykorzystany do projektu znaczka, to element fromborskiego epitafium pochodzącego z bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja. Namalowano go techniką olejną na blasze miedzianej według wzorów wizerunków astronoma pochodzących z dzieł Mikołaja Reussnera i Jakuba Boissarda.