Poczta Polska wyemituje znaczek z Markiem Edelmanem

W niedzielę, 2 stycznia 2022 roku, Poczta Polska wprowadzi do obiegu emisję filatelistyczną upamiętniającą Marka Edelmana, lekarza, wybitnego działacza społecznego i jednego z przywódców powstania w warszawskim getcie - poinformowała spółka.

W informacji przesłanej PAP przypomniano, że getto warszawskie istniało od listopada 1940 do maja 1943 r. "Było największym gettem w okupowanej wówczas Polsce, zajmującym obszar ok. 300 ha stolicy. Teren getta warszawskiego zamieszkiwało ok. 400 tys. Żydów, żyjących w skrajnej nędzy i nieludzkich warunkach" - napisano.

Podkreślono, że "z historią Warszawy związany jest nierozłącznie Marek Edelman". Jak wskazano, "ten wybitny działacz społeczny i jeden z przywódców powstania w warszawskim getcie, z oddaniem i wielkim zaangażowaniem bronił prawa do wolności oraz poszanowania ludzkiej godności".

Autorem projektu znaczka jest Jarosław Ochendzan. Projekt znaczka - jak określono - stanowi połączenie nieformalnej postaci Marka Edelmana z dyskretnie kontrastującym tłem.

Poinformowano także, że znaczek jest beznominałowy, o wartości odpowiadającej opłacie za krajową przesyłkę listową nierejestrowaną priorytetową format S. Wskazano, że zgodnie z cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym od 1 stycznia 2022 r. będzie to wartość 4,50 zł.

Natomiast koperta FDC (koperta pierwszego dnia obiegu) przedstawia Pomnik Bohaterów Getta na warszawskim Muranowie. Jak podkreślono, jest to "bliski każdemu warszawiakowi symbol miasta, bezpośrednio powiązany z działalnością Marka Edelmana".