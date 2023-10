"Podkarpacie i Rzeszów pokazały, że nie są w łapach PiS-u". Poseł KO podsumował kampanię

Podkarpacie i Rzeszów pokazały, że nie są w łapach PiS-u, że zmiana może się tu zacząć i tu się zacznie – powiedział w środę w Rzeszowie na konferencji prasowej podsumowującej kampanię w okręgu nr 23 ponownie wybrany na posła Paweł Kowal (KO).

W wyborach Paweł Kowal, który był liderem listy KO w okręgu nr 23 rzeszowsko-tarnobrzeskim, uzyskał ponownie mandat poselski.

Zagłosowało na niego ponad 63,5 tys. osób. Na konferencji prasowej dziękował, za każdy głos oddany na kandydatów z listy KO.

Podkarpacie i Rzeszów pokazały, że nie są w łapach PiS-u, że zmiana może się tu zacząć i tu się zacznie – powiedział Kowal.

W niedzielnych wyborach Paweł Kowal, który był liderem listy KO w okręgu nr 23 rzeszowsko-tarnobrzeskim, uzyskał ponownie mandat poselski; zagłosowało na niego ponad 63,5 tys. osób.

Na konferencji prasowej dziękował, za każdy głos oddany na kandydatów z listy KO. "To był głos za zmianą w Polsce, za wolnością, za spełnieniem naszych marzeń i aspiracji" - dodał Kowal. Zapewnił, że politycy KO dotrzymają obietnic i słowa, że "nie dopuścimy więcej do władzy w Polsce ludzi, którzy chcieli zhańbić nasz kraj i zrobić z niego pośmiewisko". "Mówię to z całą odpowiedzialnością" - podkreślił.

Kowal pogratulował też konkurentom z opozycji, którzy zdobyli mandaty, w tym z Trzeciej Drogi. Podziękował również mediom. Jak zauważył, dla niektórych dziennikarzy, rzetelne relacjonowanie kampanii było "aktem odwagi". "To była postawa obywatelska" - ocenił poseł. Dodał, że tak duże poparcie, które otrzymał, szczególnie w Rzeszowie, będzie silnym mandatem dla działań na rzecz stolicy Podkarpacia.

W tych wyborach KO w okręgu rzeszowskim zyskała ponad 40 proc. więcej głosów niż cztery lata temu

Kowal zwrócił uwagę, że w tych wyborach KO w okręgu rzeszowskim zyskała ponad 40 proc. więcej głosów niż cztery lata temu. "To suma pracy każdego z kandydatów" - powiedział.

Posłanka Joanna Frydrych, która była liderką listy KO w okręgu nr 22 przemysko-krośnieńskim i też zdobyła mandat do Sejmu, dziękowała przede wszystkim osobom, które tak licznie wzięły udział w wyborach. Zaapelowała też do prezydenta Andrzeja Dudy, aby desygnował szefa PO Donalda Tuska do utworzenia rządu. "Proszę się nie bać Jarosława Kaczyńskiego, Polska zdecydowała, Polska czeka" - dodała.

Posłanka Krystyna Skowrońska, która dostała się ponownie do Sejmu z drugiego miejsca na liście KO w okręgu nr 23 podkreśliła, że to frekwencja zadecydowała, że "ludzie pokazali rządzącym czerwoną kartkę". "Ludzie chcą Polski normalnej, demokratycznej, gdzie będzie solidarność między ludzka, gdzie spory będziemy toczyć w normalny sposób" - mówiła Skowrońska.

Zadeklarowała, że posłowie wybrani z list KO będą nadal rozmawiać z mieszkańcami, aby "na Podkarpaciu żyło się jeszcze lepiej".

Szefowa sztabu wyborczego KO na Podkarpaciu Teresa Kubas-Hul podkreśliła, że w czasie tej kampanii do biura przychodziło bardzo dużo osób i brało plakaty, aby powiesić na swoim płocie. "Tego w poprzednich wyborach nie było. Takiego entuzjazmu i odwagi w mieszkańcach Podkarpacia nie było wcześniej. Bardzo za to dziękuję" - dodała Kubas-Hul.

W wyborach KO zdobyła w okręgu nr 23 rzeszowsko-tarnobrzeskim 17,7 proc. poparcia

W niedzielnych wyborach KO zdobyła w okręgu nr 23 rzeszowsko-tarnobrzeskim 17,7 proc. poparcia. Mandaty uzyskali z tej listy Paweł Kowal, Krystyna Skowrońska oraz Zdzisław Gawlik.

PiS w tym okręgu zdobyło 51,60 proc. głosów, Trzecia Droga - 12,42 proc., Konfederacja - 9,48 proc., Nowa Lewica 4,87 proc., Polska Jest Jedna dostała 2,40 proc., Bezpartyjni Samorządowcy 1,53 proc. poparcia.

Natomiast w okręgu nr 22 przemysko-krośnieńskim KO otrzymała 15,85 proc. poparcia, co przełożyło się na dwa mandaty dla dotychczasowych posłów Joanny Frydrych i Marka Rząsy.

W tym okręgu PiS dostało 54,7 proc. głosów, Trzecia Droga - 13,7 proc., Konfederacja - 8,62 proc. Nowa Lewica zdobyła 4,47 proc. głosów, Bezpartyjni Samorządowcy zdobyli 2,07 proc. głosów, a Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju 0,5 proc.