Podkarpacka policja apeluje o ostrożność na drogach

Podkarpacka policja przypomina, że w ostatni weekend wakacji ruch na drogach regionu może być większy i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Część podróżnych będzie wracać z letniego wypoczynku, a wielu zechce jeszcze wykorzystać te dni, jadąc nad wodę czy w Bieszczady.

Jak zapowiedziała w sobotę Anna Klee-Bylica z zespołu prasowego podkarpackiej policji, uwaga funkcjonariuszy ruchu drogowego koncentrować się będzie zwłaszcza na motocyklistach, aby zapobiegać wypadkom z ich udziałem. Przez ostatni weekend wakacji prowadzone będą działania "Motocykl". Dodała, że tym pojazdem stosunkowo łatwo i szybko można wyjechać poza miasto, nad wodę czy w Bieszczady.

"Sezon motocyklowy trwa, a pogoda sprzyja motocyklistom. Jednak większa liczba motocyklistów i motorowerzystów skutkuje wzrostem zdarzeń drogowych z ich udziałem. Niektóre mają bardzo poważne konsekwencje, najczęściej właśnie dla osób podróżujących jednośladami. Nieprzypadkowo określamy ich mianem niechronionych uczestników ruchu drogowego, bowiem nie chroni ich ani karoseria pojazdu, pasy bezpieczeństwa, ani poduszki powietrzne. Jedyną ochroną jest kask i odpowiednia odzież" - zwróciła uwagę Klee-Bylica.

W ostatni weekend wakacji, od sobotniego poranka podkarpaccy policjanci prowadzą działania prewencyjne i kontrolne pod nazwą "Motocykl". Ich uwaga będzie skierowana na kierujących motocyklami i motorowerami.

Policjanci będą zwracać uwagę m.in. na niebezpieczne zachowania kierowców, zbyt szybką jazdę, niewłaściwe manewry wyprzedzania czy omijania.

"Będą stanowczo reagować na przestępstwa i wykroczenia drogowe. Podczas kontroli mundurowi sprawdzą trzeźwość kierujących, ich uprawnienia do kierowania oraz wyposażenie i stan techniczny pojazdów" - wskazała Klee-Bylica.

Ostatni weekend wakacji to również czas, który wiele osób wybierze na powrót z letniego wypoczynku, a zatem na drogach regionu zrobi się tłoczno.

Kom. Ewelina Wrona z zespołu prasowego podkarpackiej policji zapewniła, że podkarpaccy policjanci zadbają o bezpieczeństwo podróżujących, jednak - jak podkreśliła - nasze bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas samych.

"Wybierając się w podróż pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas samych, w tym od samopoczucia i stanu zdrowia kierowcy, sposobu jazdy, czy przygotowania pojazdu do podróży. Upewnijmy się, że możemy prowadzić samochód. Przemęczeni kierowcy nierzadko przeceniają swoje siły, co może prowadzić do zaśnięcia za kierownicą i w konsekwencji do tragedii" - przestrzegła kom. Wrona.

Przypomniała również, że pogoda może gwałtownie się zmieniać, a zatem kierowcy powinni dostosować jazdę po drogach do warunków pogodowych i okoliczności.

"Zadbajmy również o nasz samochód: uzupełnijmy płyny, sprawdźmy światła, ciśnienie w kołach. Zwiększony ruch wiąże się często z dłuższym czasem jazdy, dlatego zaplanujmy podróż, wyjedźmy wcześniej, pokonujmy trasę etapami, koniecznie róbmy przerwy na odpoczynek" - wyliczała komisarz.