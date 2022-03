Podkarpacka SG odprawiła łącznie ponad 1,4 mln osób w obu kierunkach

Łącznie ponad 1 milion 408 tys. osób oraz 157 tys. środków transportu od początku wojny w Ukrainie do niedzieli rano odprawili w obu kierunkach strażnicy graniczni z Podkarpacia. Do Polski przez podkarpackie przejścia przybyło łącznie już 1 mln 215 tys. osób.

Jak poinformował w niedzielę PAP rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz obecnie odprawa graniczna osób podróżujących zarówno pieszo jak i samochodami osobowymi odbywa się na bieżąco.

W sobotę do Polski przez podkarpackie przejścia graniczne dotarło 18,8 tys. osób, wyjechało zaś 9,6 tys.

Spośród osób przybywających do Polski najwięcej, bo 8,9 tys. przekroczyło granicę w Medyce, w tym pieszo 3,9 tys. i koleją 1 tys.

Przez Korczową do Polski przybyło 6,1 tys. osób, w tym pieszo 1,1 tys.; Budomierz 2,5 tys., w tym pieszo 0,3 tys. osób, zaś przez przejście w Krościenku 1,3 tys., w tym pieszo 0,2 tys. osób.

W sobotę przez przejścia graniczne w regionie wjechały dwa specjalne pociągi i odprawionych zostało 125 autobusów z uchodźcami.

Ostatniej doby odnotowano także próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez dwie osoby; obie zostały zatrzymane.

Od początku wojny w Ukrainie do niedzieli 27 marca, do godz. 7, na podkarpackich przejściach granicznych odprawiono łącznie 1 mln 215 tys. osób, które przybyły do Polski.

Spośród nich najwięcej dotarło przez Medykę - 571,2 tys., w tym pieszo 235 tys. i koleją 169,1 tys.; Korczową 328,1 tys., w tym pieszo 109 tys.; Budomierz 201,7 tys., w tym pieszo 75,6 tys. i Krościenko 114 tys., w tym pieszo 36,7 tys.

Zakielarz zwrócił uwagę, że tylko przez samo przejście w Medyce pieszo przekroczyło granicę do Polski więcej osób, bo 235 tys., niż przez pozostałe przejścia łącznie- 221 tys. osób.

"Od początku kryzysu do dzisiejszego poranka podkarpaccy strażnicy graniczni z Podkarpacia odprawili już ponad 1 mln 408 tys. osób oraz 157 tys. środków transportu na obu kierunkach" - dodał rzecznik BiOSG.