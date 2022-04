Podkarpackie: 13,9 tys. uchodźców ostatniej doby przybyło do Polski przez przejścia w regionie

Ostatniej doby dotarło do Polski przez podkarpackie przejścia graniczne 13,9 tys. osób. Od początku wojny w Ukrainie do niedzieli rano jest to łącznie 1,31 mln uchodźców. Najwięcej z przybywających przekracza granicę w Medyce.

Jak poinformował w niedzielę PAP rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz, ostatniej doby przez podkarpackie przejścia graniczne dotarło do Polski 13,9 tys. osób, do Ukrainy wyjechało 8,3 tys. osób.

Najwięcej z tych, którzy przekroczyli granicę do Polski, dotarło przez przejście w Medyce - 6,7 tys., w tym pieszo - 2,6 tys. i koleją - 900 osób.

Przez Korczową do Polski przybyło 4,6 tys., w tym pieszo- 800 osób; przez Budomierz - 1,9 tys., w tym pieszo - 400 osób i przez Krościenko - 750 osób, w tym pieszo - 75 osób.

Ponadto ostatniej doby odprawiono z Ukrainy do Polski dwa pociągi i 93 autokary.

Ppor. Zakielarz dodał, że obecnie odprawa graniczna odbywa się w zasadzie na bieżąco.

"Kilka autokarów czekało o godzinie siódmej na wjazd w Korczowej oraz kilkadziesiąt ciężarówek na wjazd i wyjazd na tym przejściu" - dodał.

Od początku wojny do godz. 7.00 w niedzielę przez podkarpackie przejścia graniczne do Polski dotarło łącznie 1,31 mln osób, w tym pieszo 483,2 tys.

Przez Medykę do Polski przybyło łącznie 617,8 tys., w tym pieszo -252,8 tys. i koleją - 175,6 tys.; przez Korczową - 360,2 tys., w tym pieszo - 115,9 tys.; przez Budomierz - 213,5 tys., w tym pieszo - 77,2 tys. i przez Krościenko - 119,3 tys., w tym pieszo - 37,2 tys.