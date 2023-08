Podkarpackie: 15 interwencji strażaków związanych z burzami

15 razy interweniowali podkarpaccy strażacy w związku z burzami, które przechodziły w niedzielę nad Podkarpaciem. W zdecydowanej większości dotyczyły one usuwania połamanych gałęzi i konarów.

Jak powiedziała PAP dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Rzeszowie, do godz. 20 w niedzielę strażacy interweniowali 15 razy.

"Aż 14 interwencji dotyczyło usuwania z ulic i chodników połamanych konarów i gałęzi" - poinformowała. Jedna z interwencji dotyczyła zabezpieczenia dachu budynku w miejscowości Golce w gminie Jarocin. Wiatr uszkodził ok. 20 metrów dachu budynku mieszkalnego. Strażacy pomogli zabezpieczyć dach.

Jak podała dyżurna WCZK, obecnie prąd dociera do wszystkich gospodarstw na Podkarpaciu. Jeszcze ok. godz. 18 prądu nie miało ok. 4,5 tys. gospodarstw.

W niedzielę na Podkarpaciu do godz. 20 obowiązywało ostrzeżenie IMGW przed burzami z gradem.