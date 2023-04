Podkarpackie: 18 fałszywych stempli kontroli granicznej pokazali Ukraińcy na granicy

18 fałszywych stempli polskiej i litewskiej kontroli granicznej miało łącznie w paszportach troje Ukraińców, którzy w ciągu ostatnich trzech dni chcieli przekroczyć granicę przez podkarpackie przejścia w Medyce i Korczowej. Wszyscy przyznali się do zarzucanych czynów i poddali dobrowolnie karze.

Jak poinformował we wtorek PAP rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz, do pierwszego zdarzenia doszło w niedzielę, gdy w Medyce do kontroli granicznej na wyjazd z Polski zgłosił się 32-letni obywatel Ukrainy.

"W czasie kontroli funkcjonariusz SG zakwestionował autentyczność jednej odbitki stempla polskiej kontroli granicznej znajdującej w paszporcie podróżnego. Fałszywka miała rzekomo pochodzić z przejścia granicznego w Medyce" - wskazał ppor. Zakielarz.

Dodał, że w trakcie składania wyjaśnień mężczyzna przyznał się do zarzutu posłużenia się fałszywym dokumentem i poddał się dobrowolnie karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

Do kolejnego zdarzenia doszło już następnego dnia, w poniedziałek, tym razem na przejściu granicznym w Korczowej.

"55-letnia obywatelka Ukrainy wracająca do swojego kraju, miała w swoim paszporcie osiem fałszywek stempli polskiej kontroli granicznej. Podczas szczegółowych sprawdzeń ustalono, że cudzoziemka w danych dniach nie przekraczała granicy, a zakwestionowane odbitki odbiegają od obowiązującego wzoru" - wyjawił rzecznik BiOSG.

Kobieta dobrowolnie poddała się karze czterech miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok.

Najświeższym zdarzeniem było to, do którego doszło we wtorek nad ranem na przejściu granicznym w Medyce, na kierunku wyjazdowym z Polski.

"Strażnicy graniczni odkryli aż dziewięć fałszywych odbitek polskiej i litewskiej kontroli granicznej. Posiadaczka paszportu 37-letnia obywatelka Ukrainy podczas składania wyjaśnień przyznała się do popełnienia przestępstwa i dobrowolnie poddała się karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata" - poinformował ppor. Zakielarz.

I wyjaśnił, że fałszowanie odbitek stempli kontroli granicznej ma zazwyczaj na celu zalegalizowanie przeterminowanego pobytu na terytorium państw strefy Schengen i uwiarygodnienie historii rzekomych wyjazdów z krajów UE.

"Należy pamiętać, że fałszowanie dokumentów oraz używanie ich jako autentycznych stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do lat pięciu" - przypomniał funkcjonariusz.

I podał dane statystyczne, które mówią, że w bieżącym roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG zakwestionowali autentyczność 107 odbitek stempli kontroli granicznej.