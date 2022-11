Podkarpackie: 21-latek uciekał autem przed policją, był pod wpływem narkotyków

21-latek samochodem uciekał przed policją ulicami Mielca na Podkarpaciu. Kiedy został zatrzymany, okazało się, że nie jest pijany, jednak w jego organizmie ujawniono obecność amfetaminy i marihuany. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat więzienia.

Jak poinformowała w sobotę podkarpacka policja, funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego na ulicy Traugutta w Mielcu wydali sygnał do zatrzymania się kierującemu citroenem.

"Mężczyzna na widok policyjnego patrolu początkowo zwolnił, po czym przyśpieszył i odjechał. Funkcjonariusze ruszyli w pościg za mężczyzną. Citroen zatrzymał się na ulicy Nałkowskiej, po czym kierujący wysiadł z auta i próbował uciekać pieszo. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu" - podała policja.

Kiedy policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego, wynik okazał się negatywny. Natomiast badanie na zawartość środków odurzających wstępnie wykazało, że mężczyzna znajdował się pod amfetaminy i marihuany. Została mu pobrana też krew do badań.

21-latek usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, do którego się przyznał i złożył wyjaśnienia. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia.

Jak podkreśliła policja, jeśli badania laboratoryjne krwi potwierdzą, że 21-latek był pod wpływem środków odurzających w czasie kierowania pojazdem, usłyszy kolejny zarzut.