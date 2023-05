Podkarpackie: 73-latek w piżamie i pantoflach błąkał się po ulicach Jasła

Policjanci z Jasła pomogli 73-latkowi, który błąkał się po ulicach miasta. Nie wiedział jak się tam znalazł ani jak się nazywa, miał na sobie tylko piżamę i pantofle. Funkcjonariusze pomogli seniorowi wrócić do szpitala.

Jak poinformował młodszy aspirant Daniel Lelko z komendy policji w Jaśle, w poniedziałek, po godz. 20., dyżurny otrzymał zgłoszenie, że ul. Lwowską idzie mężczyzna ubrany w piżamę. Wysłany na miejsce patrol, po krótkich poszukiwaniach, odnalazł starszego mężczyznę na ul. Kazimierza Wielkiego.

"Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, w jaki sposób znalazł się na ulicy, nie wiedział jak się nazywa, ani gdzie mieszka. Wypowiadał się niespójnie i bełkotliwie" - relacjonuje Daniel Lelko. 73-latek miał na ręce opaskę z danymi, stąd policjanci wiedzieli, że jest pacjentem jasielskiego szpitala. Zaopiekowali się nim, ogrzali go, gdy mężczyzna się uspokoił, odwieźli go do szpitala, a personel zajął się seniorem.

Policjanci apelują, żeby zawsze reagować na widok osoby, której zachowanie jest niepokojące i może być zagrożeniem dla ich zdrowia lub życia. Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112.