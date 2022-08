Podkarpackie: 80 cudzoziemców otrzyma pomoc w znalezieniu pracy

80 cudzoziemców uzyska pomoc w znalezieniu pracy w ramach projektu, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Co najmniej połowę uczestników szkolenia stanowić będą obywatele Ukrainy – poinformował PAP w piątek dyrektor WUP Tomasz Czop.

Projekt, który realizuje rzeszowski WUP nosi nazwę "Razem możemy więcej - program aktywizacyjny województwa podkarpackiego dla cudzoziemców"; jego realizacja kosztować będzie blisko 850 tys. zł, pieniądze pochodzić będą z rezerwy Funduszu Pracy.

Jak dodał Czop, umowa na realizację projektu została podpisana z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach konkursu ogłoszonego przez ten resort dotyczącego aktywizacji cudzoziemców.

"Złożona przez nas oferta spotkała się z zainteresowaniem i została rekomendowana do dofinansowania. Projekt jest adresowany do cudzoziemców legalnie przebywających na terenie Podkarpacia. Co najmniej połowę uczestników projektu będą stanowili obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z wojną na terenie tego kraju i są w szczególnie trudnej sytuacji życiowej" - dodał.

Uczestnikami projektu będzie w sumie 80 cudzoziemców. Każdy otrzyma pomoc doradcy zawodowego, a także wsparcie psychologiczne. Jak dodał Czop, w ramach projektu odbędą się też warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz przedsiębiorczości.

"Uczestnicy będą mogli skorzystać również ze szkolenia językowego. Otrzymają też wsparcie w formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji. W trakcie spotkań uczestników z doradcą zawodowym i psychologiem będzie możliwość skorzystania z tłumacza języka obcego" - zaznaczył Czop.

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu jest planowane we wrześniu bieżącego roku.

Jak podkreślił Czop, poza realizacją tego projektu, w urzędzie trwają również prace nad utworzeniem Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców.

"Kompleksowe wsparcie znajdą w nim obywatele Ukrainy, którzy od momentu rosyjskiego ataku na ich ojczyznę znajdują się na terenie Podkarpacia. Wstępne założenia zyskały już akceptację Komisji Europejskiej" - dodał.