Podkarpackie: Do brygady WOT wstąpiło 111 ochotników

111 ochotników wstąpiło w szeregi 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Było to pierwsze powołanie w tym roku – poinformował PAP w niedzielę rzecznik prasowy podkarpackiej brygady kpt. Witold Sura.

Wojskowy dodał, że wcielenie odbyło się w sobotę w rzeszowskich koszarach.

"W ramach projektu +Ferie z WOT+ do brygady zgłosiło się 111 ochotników, w tym 35 uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów oraz 18 kobiet. Ten czas w mundurze chcą spędzić również osoby doświadczone życiowo, które od dawna chciały wstąpić do wojska, ale czas i obowiązki rodzinne nie pozwalały im na to" - dodał kpt. Sura.

Rzecznik przypomniał, że dzień wcielenie jest jednocześnie pierwszym dniem szkolenia.

"16-dniowe szkolenie podstawowe i wyrównawcze dla osób, które już miały styczność z wojskiem, prowadzone będzie w systemie ciągłym na obiektach szkoleniowych Ośrodka Poligonowego w Nowej Dębie" - podkreślił wojskowy.

Podczas szkolenia podstawowego i wyrównawczego instruktorzy największy nacisk położą na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania na współczesnym polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii.

Jak zaznaczył kpt. Sura, szkolenie taktyczne integruje wszystkie inne przedmioty, a priorytetem jest szkolenie strzeleckie. "Na zakończenie szkolenia 26 lutego br. ochotnicy odbędą egzamin końcowy, który składa się z wielu zadań taktyczno-ogniowych" - dodał.

Ukoronowaniem szkolenia będzie przysięga wojskowa, która zaplanowana została na 27 lutego br. w Rzeszowie.