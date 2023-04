Podkarpackie: Dotychczas w regionie złożono ponad 176 tys. wniosków o 500+

Rodzice z województwa podkarpackiego do połowy kwietnia br. złożyli ponad 176 tys. wniosków o świadczenie 500+. Obejmują one w sumie 291 tys. dzieci – poinformował w środę rzecznik ZUS na Podkarpaciu Wojciech Dyląg.

Rzecznik przypomniał, że jeśli rodzice chcą uniknąć przerwy w wypłacie świadczenia, powinni złożyć wniosek najpóźniej do końca kwietnia br.

Świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+" przysługuje rodzicom i opiekunom, niezależnie od osiąganych dochodów, na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat.

Jak podkreślił Dyląg, żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

"Termin wypłaty świadczenia jest uzależniony od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Każdy prawidłowo złożony do 30 kwietnia wniosek sprawi, że zachowana zostanie ciągłość wypłat świadczenia, to znaczy, że pieniądze trafią do zainteresowanych do 30 czerwca" - powiedział rzecznik ZUS na Podkarpaciu.

Dyląg przypomniał, że w tym roku wnioski można złożyć m.in. za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS. "Aplikacja jest dostępna na urządzeniach z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można ją pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store" - dodał.

Jak tłumaczył Dyląg, aplikacja mZUS ułatwia i przyspiesza wypełnianie wniosku o świadczenie. "Jeśli ktoś składał już wniosek w poprzednim okresie i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane oraz terminy zrealizowanych wypłat" - powiedział.

Wnioski o świadczenia dla rodzin można składać również za pośrednictwem usług dostępnych w ubiegłych latach, czyli Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia czy bankowości elektronicznej większości polskich banków.

Jak wynika z danych podanych przez rzecznika, do tej pory najwięcej wniosków o świadczenie 500+ zostało złożonych na Podkarpaciu m.in. w Rzeszowie oraz powiatach rzeszowski, dębickim i mieleckim.