Podkarpackie: Dowódca Estońskiej Ligi Obrony z wizytą brygadzie WOT

W 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie gościła delegacja Estońskiej Ligi Obrony. Celem wizyty był rozwój współpracy między formacjami, wymiana doświadczeń i informacji – poinformowała w sobotę rzeczniczka prasowa podkarpackiej brygady ppor. Magdalena Mac.

Estońska Liga Obrony jest odpowiednikiem polskich Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jak dodała rzeczniczka, na czele estońskiej delegacji stał dowódca tej formacji Riho Ühtegi.

"Dzięki współpracy z wojskami państw sojuszniczych żołnierze brygady mają możliwość na wymianę doświadczeń, rozwijanie swoich umiejętności i zdobywanie nowych. Podkarpaccy terytorialsi budują w ten sposób zdolności do współpracy z partnerskimi armiami państw NATO" - podkreśliła ppor. Mac.

Zaznaczyła, że WOT i estońską formację łączy plan współpracy, którego praktycznym wykonawcą ze strony polskiej jest podkarpacka brygada OT.

Ppor. Mac przypomniała, że żołnierze z Podkarpacia wspólnie z kolegami z Estonii co roku biorą udział w zawodach rozpoznawczych Admiral Pitka Recon Challenge. "To jedne z bardziej elitarnych międzynarodowych wyzwań taktycznych organizowanych dla drużyn rozpoznawczych ze struktur NATO na terytorium Europy" - stwierdziła.

Dowódca podkarpackiej brygady WOT płk Michał Małyska, podsumowując wizytę zaznaczył, że to już kolejne spotkanie z przedstawicielami Estońskiej Ligi Obrony.

"Takie spotkania to okazja do wymiany doświadczeń dla obu stron. Takie wizyty umożliwiają również profesjonalne wykorzystywanie metod i form szkolenia oraz przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Ważnym aspektem prowadzonych rozmów było również omówienie warunków bilateralnej współpracy pomiędzy formacjami. Szczególna uwaga skupiona została na uzgodnieniach dotyczących współdziałania na poziomie taktycznym. Współpraca i rozwijanie potencjału obronnego to wspólne cele obu formacji na najbliższe miesiące i lata" - podkreślił płk Małyska.

Estońska Liga Obrony składa się z 15 jednostek okręgowych, które w większości pokrywają się z granicami powiatów. Formacja liczy ponad 15,5 tys. członków. Wraz z organizacjami stowarzyszonymi - Women's Home Defence, Yung Eagles i Home Daughters - liczy ponad 24 500 członków.