Podkarpackie: Drogi przejezdne, ale występuje na nich błoto pośniegowe

Na Podkarpaciu przejezdne są wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie. Na jezdniach zalega jednak często błoto pośniegowe, a miejscami drogi są śliskie. W regionie występują również mgły, które mogą ograniczać widoczność do 400 metrów.

Jak poinformował PAP w niedzielę dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Piotr Dziekan, drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne. "Jednak kierowcy muszą zachować ostrożność" - dodał.

Jak tłumaczył, na wielu odcinkach, także dróg krajowych, zalega błoto pośniegowe. Na drogach wojewódzkich, szczególnie w okolicach Bieszczad, oprócz błota pośniegowego, jezdnie są zabielone, a lokalnie - śliskie.

Dyżurny WCZK zaznaczył, że w regionie w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i mogą występować mgły, które utrudniać będą kierowcom jazdę.

Noc na Podkarpaciu będzie zimna, temperatura będzie się wahać od minus 13 st. C. do minus 16 st. C. Na terenach podgórskich może spaść nawet do minus 18 st. C.

Jak podał Dziekan, strażacy nie odnotowali minionej doby poważniejszych zdarzeń. W regionie nie odnotowano również przerw w dostawach prądu.