Podkarpackie: Fundacja Seana Penna i Rzeszów będą wspólnie pomagać uchodźcom

Dobroczynna fundacja CORE, współzałożona i kierowana przez dwukrotnego laureata Oscara aktora Seana Penna, będzie współpracować z samorządem Rzeszowa ws. pomocy dla uchodźców. Umowa w tej sprawie została podpisana w piątek w stolicy Podkarpacia.

Uroczystość podpisania umowy o współpracy odbyła się w noclegowni dla uchodźców, gdzie przygotowano ok. 500 miejsc dla osób uciekających przed wojną. Obiekt, po byłym supermarkecie, prowadzi samorząd Rzeszowa razem z Centrum Medycznym Medyk.

Jak powiedział, w trakcie uroczystości prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, samorząd włączył się w pomoc uchodźcom już od pierwszego dnia wojny.

Podkreślił, że w pomoc zaangażowanych jest tysiące wolontariuszy.

"To wielki wysiłek setek ludzi z Rzeszowa, urzędników, wolontariuszy, zwykłych mieszkańców. Przez nasz region i nasze miasto przeszło już ponad 1 mln osób, które uciekły z Ukrainy. Dokonaliśmy cudownych rzeczy - zaopiekowaliśmy się nimi i udzieliliśmy pomocy" - powiedział Fijołek.

Prezydent Rzeszowa dodał, że obecnie jesteśmy w kolejnym etapie pomocy uchodźcom.

"Potrzebujemy takich organizacji jak CORE, które pracowały już na rzecz uchodźców, ludzi poszkodowanych w kataklizmach i tragediach na całym świecie. Bo oni mają know-how, mają wiedzę, mają możliwości pomocy. Dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli z panem Pennem, panem prezesem podpisać umowę" - mówił Fijołek.

Natomiast Sean Penn przypomniał, że jego organizacja pracuje przy klęskach żywiołowych i innych katastrofach na całym świecie od wielu lat.

"Przede wszystkim chcę powiedzieć, że do tej pory nie widzieliśmy narodu, który w takim kryzysie uchodźczym, zaoferował tak wiele otwartych drzwi, od poziomu rządowego do poziomu indywidualnej rodziny. To jest inspirujące dla nas wszystkich. A to tylko sprawia, że ​​chcemy współpracować z samorządami i innymi partnerami, takimi jak tu w Rzeszowie" - dodał.

Aktor podkreślił, że pomoc dla uchodźców to nie będzie sprint, ale maraton. Dodał również, że konieczna jest współpraca organizacji, żeby pomóc jak największej liczbie osób, szczególnie dzieciom.

Obecny na konferencji prezes Centrum Medycznego Medyk Stanisław Mazur, zaznaczył, że pokłady dobra, jakie wyzwoliła w Polakach obecna sytuacja jest ogromna. "Bardzo się cieszę i jestem dumny z tego, że dobrych ludzi na świecie jest większość, że chcą pomóc właśnie Ukraińcom, którzy doświadczają teraz ciężkiej sytuacji" - dodał Mazur.

Prezydent Rzeszowa pytany przez dziennikarzy, na czym polegać będzie współpraca z CORE, odpowiedział, że podpisana umowa daje możliwość zatrudniania, wspierania i pozyskiwania wolontariuszy.

"Daje możliwość korzystania z wiedzy organizacji i wsparcia psychologicznego dla uchodźców, jak i osób, które im pomagają. Jesteśmy w kolejnym etapie tego kryzysu, kiedy właśnie ten element wsparcia psychologicznego, wychodzenia z traumy, poradzenia sobie w życiu jest niezwykle istotny" - powiedział.

Fijołek zaznaczył, że samorząd po raz pierwszy mierzy się z takim kryzysem i nie zawsze ma "know-how". "Nie wiemy, co nas czeka w najbliższym czasie, a dzięki temu porozumieniu m.in. będziemy mogli korzystać z wiedzy fachowców, z wiedzy ludzi, którzy stykali się z taki sytuacjami. Wojna się nie skończyła, wojna trwa" - mówił.

Z kolei Penn, który w chwili wybuchu wojny był Kijowie, został zapytany przez dziennikarzy, jak wspomina ten czas.

"Byłem w Ukrainie, spotkałem się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. W dniu inwazji widziałem, co działo się w sercach wszystkich Ukraińców. To było coś, czego nigdy przedtem nie widziałem. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie będę musiał tego oglądać" - odpowiedział aktor.

Podpisana w piątek umowa między CORE a samorządem Rzeszowa przewiduje m.in. organizację i koordynację pracy wolontariuszy na terenie miasta; szkolenie wolontariuszy oraz udzielanie pomocy psychologicznej uchodźcom i wolontariuszom. Umowa przewiduje również wsparcie dla nieformalnych ośrodków dla uchodźców zlokalizowanych w mieście oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na temat zarządzania wolontariuszami i wsparcia dla uchodźców.

Fundacja CORE, jak czytamy na jej stronie internetowej, niesie teraz najpilniejszą pomoc dla uchodźców w Polsce i Rumunii. Uciekającym przed wojną zapewnia m.in. pożywienie, wodę, transport w miejsca schronienia. CORE (Community Organized Relief Effort) powstała w 2010 r. po trzęsieniu ziemi na Haiti, gdzie niosła pomoc, w tym medyczną, i gdzie dalej działa na rzecz mieszkańców. W czasie pandemii koronawirusa fundacja prowadzi m.in. bezpłatne testy w kierunku COVID-19 w USA.

Sean Penn jest laureatem Oscara za pierwszoplanowe role filmach "Rzeka tajemnic" i "Obywatel Milk". Zajmuje się także reżyserią, produkcją filmową. Pracował też jako dziennikarz.