Podkarpackie: GEM przekaże Ukrainie pomoc o wartości ok. 85 mln dolarów

Ok. 85 mln dolarów to wartość pomocy, jaką w pierwszej fazie przekaże na Ukrainę organizacja Global Empowerment Mission (GEM). Razem m.in. z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier chce też pomóc w relokacji ok. 50 tys. uchodźców.

W czwartek na konferencji prasowej w Rzeszowie, gdzie mieści się jeden z magazynów GEM, szef tej organizacji Michael Capponi podkreślił, że po raz pierwszy na taką skalę GEM angażuje się w pomoc krajowi dotkniętemu wojną.

"Mamy świadomość, że dziś potrzeba ogromnych wysiłków humanitarnych, których nie jest w stanie zapewnić żadna pojedyncza organizacja. Dlatego zainicjowaliśmy swoją działalność właśnie tutaj, a GEM wraz z innymi organizacjami np. BStrong tylko w początkowej fazie na pomoc przeznaczyły towary o wartości 85 mln dolarów. Nadal to kropla w morzu potrzeb. Oferujemy nasze magazyny i nasze możliwości spedycyjne każdej organizacji, która szuka sposobów na pomoc Ukrainie" - przekonywał Capponi.

Szef GEM wezwał również do stworzenia Globalnej Sieci Pomocy (Global Relief Network) w celu wsparcia ogarniętej wojną Ukrainy. Sieć łączyć miałaby wszystkie organizacji oferujące pomoc, tak, aby np. skoordynować dostawy do Ukrainy. W tym celu GEM współpracuje z Fulfillment Hub USA - to jeden z wiodących dostawców usług magazynowych i logistycznych. Posiada dwanaście centrów realizacji zamówień w USA i na świecie, w tym na Węgrzech i w Polsce.

Obecny w Rzeszowie dyr. generalny Fulfillment Hub USA Abel Horvath mówił, że w Polsce, na Węgrzech i w Ukrainie firma posiada ponad 8 tys. metrów kwadratowych powierzchni magazynowej z ponad pięcioma tysiącami miejsc paletowych. "Oznacza to, że mamy możliwości wysyłania do Ukrainy ponad 200 ciężarówek tygodniowo" - zadeklarował Horvath.

Natomiast Capponi dodał, że dzięki Globalnej Sieci Pomocy każda organizacja będzie mogła dostarczyć pomoc do ich magazynów, a GEM we współpracy ze swoimi partnerami, będą w stanie wysyłać ją Ukrainie. "My zajmiemy się całą resztą. Co godzinę otrzymujemy wiele zapytań z Ukrainy. Jesteśmy w stanie wysłać żywność, lekarstwa, a nawet karetki pogotowia i sprzęt przeciwpożarowy. Praktycznie wszystko, czego nasi ukraińscy partnerzy potrzebują w danej chwili" - mówił.

Capponi podał, że wkrótce do Ukrainy wysłanych zostanie 6 karetek, które są już w Rzeszowie. Są one darem filantropa z Wielkiej Brytanii. Kolejnych 5 karetek dla Ukrainy ma dotrzeć do Polski w następnym tygodniu.

Oprócz wsparcia materialnego GEM chce też pomagać uchodźcom w znalezieniu nowego domu. Działania te organizacja chce prowadzić razem z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier.

Obecna w Rzeszowie Jolanta Kwaśniewska mówiła, że celem projektu jest wsparcie w realokacji uchodźców z miejsc tymczasowego pobytu - stadionów, hal sportowych, dworców, szkół - do ludzi i rodzin w całej Polsce i Europie, oferujących bezpieczne schronienie we własnych domach i mieszkaniach.

"Nie chcemy tworzyć obozów dla uchodźców w Polsce. Pragniemy, aby każdy z nich znalazł schronienie wśród nas, mieszkańców całej Unii Europejskiej" - dodała.

Kwaśniewska zaapelowała do organizacji w innych krajach, które mogą zorganizować takie miejsca pobytu dla Ukraińców o zgłaszanie się do jej fundacji. "Mamy pieniądze na zakup biletów i wysłanie tych ludzi do różnych miejsc Europy. Ale ci ludzie muszą mieć pewność, że za ich relokacją stoi organizacja, która bierze za nich odpowiedzialność" - zaznaczyła.