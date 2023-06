Podkarpackie: Jarmark Karpacko-Zakarpacki w Lesku

Koncerty folkloru polskiego i ukraińskiego, muzyki romskiej, klezmerskiej, bojkowskiej, warsztaty artystyczne, degustacja dań naszych przodków, pokaz mody z XVI-XVII wieku złożą się na program Jarmarku Karpacko-Zakarpackiego, który odbędzie się w sobotę w Lesku (Podkarpackie).

Jak zachęcał do udziału w imprezie kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miasta i Gminy Lesko Dawid Lipka, jarmark wystartuje w południe odczytaniem przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Wczesnego Średniowiecza "Czarny żmij" historycznego aktu nadania praw miejskich Lesku na 550. rocznicę zaistnienia tego faktu.

Później przewidziano koncerty muzyki romskiej, klezmerskiej, bojkowskiej czy folkloru ukraińskiego i polskiego. Na scenie pojawią się m.in. zespół Opa Cupa czy Widymo.

Lipka zapraszając do udziału wymieniał, że w programie wydarzenia znalazły się też warsztaty malowania na szkle, ceramiki, kwiatów z bibuły, lalek motanek i wyrobów z masy solnej. Towarzyszyć im będą stoiska rękodzieła, regionalnych przysmaków, walki rycerskie i gra terenowa.

"Jednym słowem przeniesiemy się w czasie do wieków polskiej szlachty, średniowiecznych miasteczek i wsi. Nie może zabraknąć i dań, które kiedyś królowały na stołach naszych przodków. Degustujcie je razem z nami" - zapraszał Lipka.

O smakołyki na stołach zadbają panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Huzel, Manasterca i Średniej Wsi.

"Podczas imprezy pojawią się w Lesku przedstawiciele partnerskiego miasta Chust z Ukrainy, z którym nasza gmina współpracuje od lat. Całość jarmarku zwieńczy natomiast taniec menuet oraz pokaz mody z XVI-XVII wieku" - wymieniał Lipka.

Jarmark odbędzie się w ramach projektu "Lesko and Khust - history is our strength" ("Lesko i Chust - historia naszą siłą") realizowanego przez Gminę Lesko przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Wstęp bezpłatny.