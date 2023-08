Podkarpackie: Kandydaci KO apelują o udział w wyborach i oddanie na nich głosu

O wzięcie udziału w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu zaapelowali w sobotę w Rzeszowie kandydaci KO i paktu senackiego z Podkarpacia. Podkreślali, że to najważniejsze wybory po 1989 roku.

W sobotę przed południem na Rynku w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa, na której przewodniczący PO Regionu Podkarpackiego Zdzisław Gawlik oraz krośnieńska posłanka Joanna Frydrych po krótce przedstawili kandydatów w nadchodzących wyborach w podkarpackich okręgach nr 23 i nr 22.

Podkarpacie podzielone jest na dwa okręgi wyborcze do Sejmu. Okręg nr 23 rzeszowsko-tarnobrzeski, w którym wybieranych jest 15 posłów, oraz okręg nr 22 przemysko-krośnieński, z którego mandat obejmie 11 posłów.

W poprzednich wyborach do Sejmu Koalicja Obywatelska zdobyła po dwa mandaty w poszczególnych okręgach.

Jak podkreślił Gawlik, nadchodzące wybory to najważniejsze wybory w historii Polski. "Nawet myślę, że ważniejsze od tych, które odbywały się w 1989 roku" - ocenił.

"Zdecydujemy, czy wybierzemy przynależność do krajów kultury zachodniej, czy ewentualnie nasz koncept będzie zupełnie inny. Będą to wybory 15 października, które zdecydują o przyszłości naszych dzieci, naszych wnuków i wszystkich nas samych" - mówił szef podkarpackiej PO.

Podkreślił, że startujący z okręgu nr 23 to "fantastyczna drużyna". Zwracając się do mieszkańców Podkarpacia zaapelował o ich poparcie. "Marzy mi się, żeby państwo w jak największej sile poparli naszych kandydatów" - zwrócił się do wyborców.

Joanna Frydrych zaznaczyła, że 15 października będzie święto demokracji i także zaapelowała o udział w wyborach. Jak mówiła, oddanie głosu to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim obywatelski obowiązek.

"Bo to od tych wyborów będzie zależeć nasza przyszłość. Będą to najważniejsze wybory po 1989 roku, ponieważ będziemy wybierać pomiędzy Polską, którą oferuje nam obecna władza i wszyscy widzimy w jakim kierunku to zmierza, a Polską uśmiechniętą, Polską przyjazną dla Polek i Polaków, Polską, gdzie szacunek dla drugiego człowieka i uczciwość i przede wszystkim prawo będzie szanowane" - przekonywała Frydrych.

Podkarpacie jest też podzielone na pięć jednomandatowych okręgów senackich. W ramach paktu senackiego PO w regionie ma dwóch kandydatów. W okręgu nr 56, który obejmuje m.in. Rzeszów, do Senatu kandydować będzie wiceprezydent Rzeszowa Jolanta Kaźmierczak. W okręgu nr 58, który obejmuje m.in. powiaty lubaczowski i przemyski, startować będzie burmistrz Sieniawy Adam Woś.

W poprzednich wyborach do Senatu wszystkie pięć mandatów z Podkarpacia zdobyli kandydaci PiS. Kandydatka do Senatu Jolanta Kaźmierczak oceniła, że powstanie paktu senackiego jest dowodem na to, "że siły demokratyczne, ugrupowania demokratyczne, wszystkie partie opozycyjne potrafiły się dogadać". "To znaczy, że potrafimy rozmawiać i chcemy iść do zwycięstwa" - przekonywała. Dodała, że liczą w całym kraju na co najmniej 65 mandatów senackich.

"Idziemy też jako Koalicja Obywatelska i idziemy dlatego, że w Polsce łamane są prawa kobiet i dlatego, że niszczone są samorządy, ograniczane jest ich dofinansowanie i są centralnie sterowane. Idziemy na wybory dlatego też, że nie mamy środków z KPO, a to się przekłada na drożyznę i inflację. Chcemy Polski praworządnej, chcemy Polski demokratycznej, chcemy Polski w UE. Dlatego idziemy na wybory i zwyciężymy" - podkreśliła Kaźmierczak.

Adam Woś ubolewał nad "nawracającą centralizacją finansowania samorządów". "Tak być nie powinno, tak było kiedyś w czasach PRL. System, z którym walczyliśmy wszyscy, zwłaszcza ludzie mojego pokolenia, ale dziś środki kierowane na inwestycje do samorządów, zazwyczaj kierowane są bardzo niesprawiedliwie czyli uznaniowo - tylko do swoich" - ocenił Woś.

Na zakończenie konferencji wszyscy kandydaci razem wykrzyknęli: "października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego".

Po konferencji prasowej rozpoczęło się oficjalne zbieranie podpisów pod listami poparcia.