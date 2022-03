Podkarpackie: Karetka i defibrylatory przekazane placówkom medycznym w regionie

Nowy ambulans trafił do szpitala wojewódzkiego w Krośnie (Podkarpackie). Natomiast stacje pogotowia ratunkowego w Rzeszowie i Przemyślu otrzymały trzy defibrylatory. Sprzęt, który ma pomóc ratować m.in. uchodźców podarowała Fundacja PKO Banku Polskiego.

Karetka i defibrylatory zostały przekazane w piątek w Krośnie.

Jak powiedział podczas uroczystości marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, napływ uchodźców do naszego kraju trwa w dalszym ciągu, choć, jak dodał, jest mniejszy niż jeszcze kilkanaście dni temu.

"Obsługujemy punkty recepcyjne poprzez pogotowia ratunkowe, co może powodować, że potrzebujemy więcej sprzętu medycznego. Dlatego musimy wspierać nasze jednostki i uzyskiwać dodatkowe wsparcie zewnętrzne tak, aby ich praca nie była zakłócona. Te defibrylatory i karetka zostaną skierowane do pracy w punktach recepcyjnych" - powiedział Ortyl.

Karetka i sprzęt medyczny został sfinansowany ze zbiórki powszechnej zorganizowanej przez Fundację PKO Banku Polskiego i sam bank. Obecny w Krośnie przewodniczący Rady Programowej Fundacji PKO BP Robert Lubański, zaznaczył, że bank, jako spółka Skarbu Państwa jest odpowiedzialny społecznie i podejmuje bardzo wiele inicjatyw związanych z tym zagadnieniem.

Przypomniał, że PKO BP jako jeden z pierwszych banków uruchomił powszechną zbiórkę pieniędzy na rzecz uchodźców.

"Zbiórka spotkała się z niesamowitym odbiorem społecznym, który przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy dumni z tego i dziękujemy milionom Polaków, którzy przekazali nam środki na to działanie. Bank wsparł nasza zbiórkę 3 mln zł" - dodał.

Lubański podał, że fundacja tylko w województwie podkarpackim przekazała do tej pory ponad 1,2 mln zł.

"Współpracujemy z wieloma organizacjami, oprócz szpitala wojewódzkiego w Krośnie są to stacje pogotowia ratunkowego w Przemyślu i w Rzeszowie, ale także organizacje: Caritas, Związek Strzelecki Strzelec czy Fundacja Bieszczadzka. Nasza pomoc nie kończy się, chcemy dalej pomagać tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Wierzę, że ta karetka oraz zestawy ratunkowe, które przekazujemy będą służyć w tej trudnej sytuacji i wspomogą służbę zdrowia w regionie" - powiedział.

Lubański zapowiedział też, że fundacja będzie odpowiadać na kolejne potrzeby placówek medycznych. Zwrócił uwagę, że defibrylatory pozwolą uwolnić karetki, które musiały stacjonować w punktach recepcyjnych.

Dyrektor biura ministra aktywów państwowych Piotr Rycerski, który także był w Krośnie, zwrócił uwagę na pomoc udzielaną przez spółki skarbu państwa. Podał, że pomoc ta wyniosła do tej pory ponad 20 mln zł.

"Dzisiaj szczególne wydarzenie dla Krosna, ponieważ Fundacja PKO BP przekazuje karetkę i sprzęty dla ratowania życia ludzkiego. To jest niezwykła potrzeba, która była sygnalizowana przez władze województwa, a na którą PKO Bank Polski odpowiedział, zwłaszcza w tej chwili, kiedy Podkarpacie jest na pierwszej linii pomocy dla uchodźców. Ale co należy zaznaczyć, ta pomoc zostanie tu i będzie służyła mieszkańcom Podkarpacia przez wiele lat" - dodał Rycerski.

Ambulans marki renault master o wartości ponad 400 tys. zł został przekazany na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Został on wyposażony m.in.: w instalacje tlenowe z 3 punktami poboru tlenu typy AGA, butle tlenowe, nosze oraz krzesełko kardiologiczne.

Trzy defibrylatory typu LIFEPAK 15 zostały przekazane Wojewódzkim Stacjom Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie i w Przemyślu. Tafią do punktów medycznych w Hali Kijowskiej w miejscowości Młyny, do Medyki oraz do Przemyśla.