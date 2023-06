Podkarpackie: Kolejne ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu i wezbraniami rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie w niedzielę rano opublikowało kolejne ostrzeżenie. Związane jest z intensywnymi opadami deszczu.

Tym razem silne opady deszczu mogą wystąpić na terenie powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, przemyskiego i Przemyśla. Tam opady mogą wynieść do 35 mm na każdy metr powierzchni. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje do godz. 10.

Możliwe są również wezbrania rzek. Na Sanie do ujścia Osławy, dalej do ujścia Wiaru, na Wisłoku do ujścia Morwawy oraz do ujścia Strwiąż. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie dotyczące gwałtownych wzrostów stanów wody obowiązuje do poniedziałku, do godz. 10.