Podkarpackie: Koncert „Jak nie MY, to kto?” na Podkarpacki Finał Europejskiego Roku Młodzieży

Szesnaście piosenek, znanych z anten radiowych, złoży się na program koncertu „Jak nie MY, to kto?”, który odbędzie się w sobotni wieczór w Dębicy z okazji Podkarpackiego Finału Europejskiego Roku Młodzieży. Przeboje wykona prawie 50 młodych instrumentalistów i wokalistów z regionu.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego (UMWP). Koncert uzyskał wsparcie Funduszy Europejskich.

Jak przekazała Monika Konopka z biura prasowego urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie, koncert "Jak nie MY, to kto?" został zorganizowany z okazji Europejskiego Roku Młodzieży.

"To wydarzenie jest świetną okazją do pokazania ludzi młodych z Podkarpacia, ich pasji i dokonań oraz dumną prezentacją ich talentów muzycznych" - zwróciła uwagę Konopka.

Koncert przygotowały wspólnie Dom Kultury w Przecławiu oraz Miejski Ośrodek w Dębicy.

Krzysztof Urbański, dyrektor Domu Kultury w Przecławiu przekazał, że repertuar, jaki zaprezentują młodzi wykonawcy, został wybrany wspólnie. Próby trwały kilka tygodni.

"Będą to przeboje nowe i nieco starsze. Usłyszymy znane piosenki m.in. Dawida Podsiadły, Sanah, Męskiego Grania, Mroza, ale także Zbigniewa Wodeckiego i Małgorzaty Ostrowskiej - wymieniał Urbański.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę wieczorem w sali dębickiego MOK-u.

Jak zwróciła uwagę Wioletta Rejman, dyrektorka Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w UMWP w Rzeszowie, organizator przedsięwzięcia, miejsce koncertu nie jest przypadkowe.

"Dofinansowany ze środków unijnych dębicki MOK to jeden z przykładów efektywnego wykorzystywania Funduszy Europejskich na cele związane z krzewieniem i propagowaniem kultury w naszym województwie. Mam nadzieję, że bilety na koncert szybko się rozejdą, a samo spotkanie będzie okazją nie tylko do wysłuchania sporej dawki dobrej muzyki, ale do integracji społeczności, zwłaszcza tej młodszej, której ten koncert dedykujemy - podkreśliła Rejman.

Monika Konopka dodała, że wydarzenie przygotowali instruktorzy przecławskiego domu kultury oraz osoby zaprzyjaźnione z organizatorami.

"Wszyscy to młodzi mieszkańcy województwa podkarpackiego, którzy zawodowo lub amatorsko związani są z muzyką. Na co dzień uczą się w szkołach i ogniskach muzycznych, grają w różnych zespołach lub uczestniczą w warsztatach i zajęciach doskonalących technikę śpiewu lub gry na instrumentach. Specjalnie na potrzeby koncertu przyjęli nazwę Muzyczna Reprezentacja Podkarpackich Talentów" - wyjawiła Konopka.

Łącznie podczas koncertu zaprezentuje się prawie 50 młodych instrumentalistów i wokalistów.

Bezpłatne zaproszenia na koncert są dostępne w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy i Domu Kultury w Przecławiu. Informację można uzyskać pod nr tel. 17 749 39 82.

Honorowy patronat nad widowiskiem objął marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.