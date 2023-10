Podkarpackie: Koniec policyjnej obławy, 20-latek w rękach policji

Zakończyła się policyjna obława na Podkarpaciu. 20-letni Jakub W., podejrzewany o zabójstwo swojej matki i ranienie ojca w podjasielskim Sławęcinie, został zatrzymany.

Mężczyzna został zatrzymany w środę 18 października, około godziny 22 na terenie gminy Jasło. "Jakub W. został zatrzymany przez policjantów, a następnie przewieziony do jasielskiej komendy i trafił do policyjnego aresztu. Tam będzie czekał na dalsze czynności" - powiedział PAP Daniel Lelko, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Policja nie zdradza szczegółów zatrzymania.

Do zbrodni doszło w środę po południu we wsi Sławęcin. Około godz. 14:30 jasielska policja została poinformowana, że w jednym z domów znajdują się zwłoki kobiety. Ranny był także jej mąż, który został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Policjanci od początku podejrzewali, że sprawcą jest syn małżeństwa, 20-letni Jakub W.

"Kobieta zginęła prawdopodobnie od ciosów nożem" - powiedziała PAP w środę wieczorem szefowa Prokuratury Rejonowej w Jaśle Grażyna Krzyżanowska.

Na miejscu zbrodni przez kilka godzin pracowali policjanci i prokurator, którzy ustalali okoliczności tego zdarzenia. Śledczy najpierw przeprowadzili oględziny na zewnątrz domu. Około 18.30 weszli do środka. "Technik rozpoczął oględziny, na ciele kobiety widać było dużo ran" - powiedziała PAP prokurator Krzyżanowska.

W poszukiwaniach 20-latka brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy z psem tropiącym, do akcji wykorzystano również policyjne drony. Policja opublikowała także wizerunek i rysopis 20-latka.